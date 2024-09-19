Даниэль Риккардо: «Буду стремиться к титулу до последнего дня в «Ф-1». Нельзя быть полностью довольным карьерой без чемпионства»

Риккардо сообщил о борьбе за титул до последнего дня карьеры.

Пилот «РБ» Даниэль Риккардо поделился мыслями о своем пути в «Формуле-1».

Место австралийца в 2025 году под угрозой. Предполагается, что Даниэля заменит резервный гонщик «Ред Булл» и «РБ» Лиам Лоусон .

«Ребенком я мечтал стать пилотом «Формулы-1». Я не обязательно считал, что это произойдет. Кроме того, никому из Западной Австралии, из моего штата, такое не удавалось.

Если бы я закончил выступать сегодня, то гордился бы тем, чего я достиг. В то же время нельзя быть полностью довольным, ведь причина, почему я попал в «Формулу-1», заключалась в попытке стать чемпионом мира. И, конечно, я все равно буду стремиться это сделать вплоть до дня, когда завершу карьеру», – заявил Риккардо.

«Ред Булл» гарантировал Лоусону место в «Ф-1» в сезоне-2025 (Speedcafe)