Гоночный инженер Пиастри: «Спокойствие Оскара распространяется на людей вокруг, работать с ним очень легко»

В «Макларене» отметили выдающееся спокойствие Пиастри.

Том Сталлард, гоночный инженер пилота «Макларена » Оскара Пиастри , высказался о черте характера, которая особенно сильно проявилась на победном Гран-при Азербайджана .

Специалист также ответил на вопрос, стала ли гонка лучшей в карьере Оскара.

«Думаю, да. Но надо понимать, что его болид тоже становится все лучше и лучше. Так что были и другие отличные выступления, которые не привели к столь яркому результату.

Очень здорово было видеть, что он сохраняет спокойствие. Мы знаем, что он спокойный человек, но здесь речь о таком серьезном давлении со стороны машины позади. Когда сражаешься за победу, уровень давления другой в сравнении с борьбой за пятое место.

Он очень спокоен и по-настоящему остался спокойным в такой ситуации. Поэтому работать с ним очень легко, ведь его спокойствие распространяется на людей вокруг. Становится проще принимать решения и тщательно продумывать вещи», – заявил Сталлард в подкасте F1 Nation.

Инженер порассуждал о том, может ли Пиастри прибавлять дальше:

«Безусловно. Ну, мы не были на поуле, не поставили лучший круг!

Мы с Оскаром очень упорно трудились над работой с шинами в гоночных условиях и добились огромных успехов. Это больше не слабое место, скажем так. Я по-прежнему считаю, что есть много вещей, которым можно научиться. Он постоянно прибавляет в своем понимании шин».

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