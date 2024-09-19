  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Гоночный инженер Пиастри: «Спокойствие Оскара распространяется на людей вокруг, работать с ним очень легко»
1

Гоночный инженер Пиастри: «Спокойствие Оскара распространяется на людей вокруг, работать с ним очень легко»

В «Макларене» отметили выдающееся спокойствие Пиастри.

Том Сталлард, гоночный инженер пилота «Макларена» Оскара Пиастри, высказался о черте характера, которая особенно сильно проявилась на победном Гран-при Азербайджана.

Специалист также ответил на вопрос, стала ли гонка лучшей в карьере Оскара.

«Думаю, да. Но надо понимать, что его болид тоже становится все лучше и лучше. Так что были и другие отличные выступления, которые не привели к столь яркому результату.

Очень здорово было видеть, что он сохраняет спокойствие. Мы знаем, что он спокойный человек, но здесь речь о таком серьезном давлении со стороны машины позади. Когда сражаешься за победу, уровень давления другой в сравнении с борьбой за пятое место.

Он очень спокоен и по-настоящему остался спокойным в такой ситуации. Поэтому работать с ним очень легко, ведь его спокойствие распространяется на людей вокруг. Становится проще принимать решения и тщательно продумывать вещи», – заявил Сталлард в подкасте F1 Nation.

Инженер порассуждал о том, может ли Пиастри прибавлять дальше:

«Безусловно. Ну, мы не были на поуле, не поставили лучший круг!

Мы с Оскаром очень упорно трудились над работой с шинами в гоночных условиях и добились огромных успехов. Это больше не слабое место, скажем так. Я по-прежнему считаю, что есть много вещей, которым можно научиться. Он постоянно прибавляет в своем понимании шин».

Выдающийся Пиастри: смело атаковал Леклера в Баку, защитил лидерство и легко оторвался на финише!

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт «Формулы-1»
logoМакларен
logoФормула-1
Гран-при Азербайджана
logoОскар Пиастри
Рекомендуем
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
ФИА потребовала ограничить радио с матом в трансляциях «Ф-1»: «Гонщики – не рэперы. Что скажут дети?»
15 минут назад
Даниэль Риккардо: «Буду стремиться к титулу до последнего дня в «Ф-1». Нельзя быть полностью довольным карьерой без чемпионства»
4сегодня, 06:40
Гран-при Сингапура-2024. Расписание трансляций
2вчера, 17:30
Шарль Леклер: «В борьбе за Кубок конструкторов у «Феррари» есть все шансы»
7вчера, 17:05
«Ред Булл» гарантировал Лоусону место в «Ф-1» в сезоне-2025 (Speedcafe)
20вчера, 15:36
Андреа Стелла о Бортолето: «Если у вас есть талантливый гонщик, вы не будете лишать его шанса попасть в «Ф-1»
вчера, 14:32
Тото Вольфф: «Основной проблемой «Мерседеса» в Баку был контроль температуры шин»
7вчера, 14:10
Команда «РБ» представила специальную ливрею для Гран-при Сингапура
9вчера, 12:48Фото
Пиастри, Леклер и Колапинто – в тройке лучших пилотов Гран-при Азербайджана по версии экспертов сайта «Ф-1»
11вчера, 11:34
В «Ред Булл» отказались от традиции использования разработанных болельщиками дизайнов ливреи
7вчера, 10:45
Ко всем новостям
Последние новости
14 и 15 сентября прошел финальный этап LEMARC чемпионата и Первенства России по мотокроссу сезона 2024 года на автодроме «Игора Драйв»
17 сентября, 14:01Фото
Финальный этап Гран-При Российской Дрифт Серии пройдет на треке «Игора Драйв» в Санкт-Петербурге 21 и 22 сентября
16 сентября, 15:16Фото
Где смотреть Гран-при Сингапура-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
416 сентября, 13:15
8 сентября прошел четвертый этап Российской серии гонок на выносливость на автодроме Moscow Raceway
10 сентября, 13:56Фото
Артем Шабанов досрочно стал чемпионом Гран-При Российской Дрифт Серии 2024
9 сентября, 12:59Фото
Где смотреть Гран-при Азербайджана-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
9 сентября, 07:10
Александр Мезенцев выиграл Кубок Санкт-Петербурга по дрифту 2024
3 сентября, 11:17Фото
Шестой этап Гран-При Российской Дрифт Серии пройдет на треке «Красное Кольцо» в Красноярске 7 и 8 сентября
2 сентября, 13:29Фото
8 сентября состоится четвертый этап Российской серии гонок на выносливость REC – Гран При Авторадио на автодроме Moscow Raceway
29 августа, 14:27Фото
Где смотреть Гран-при Италии-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
227 августа, 07:30