Выдающийся Пиастри: смело атаковал Леклера в Баку, защитил лидерство и легко оторвался на финише!

Будущий чемпион мира?

Гонки «Ф-1» в Баку – традиционно яркое зрелище: множество аварий по ходу уик-энда, борьба колесо в колесо, запредельные скорости и внезапные сюжетные твисты…

Гран-при образца 2024 года прошел в трех актах: в первой половине заезда зрители наблюдали за сверхбыстрыми шахматами, затем пришло время напряженного (но аккуратного) сражения за первое место, а кульминацией стало столкновение Карлоса Сайнса и Серхио Переса в битве за подиум.

Впрочем, в момент крэша «Феррари» и «Ред Булл» главный вопрос был уже снят с повестки дня – Оскар Пиастри из «Макларена» уверенно возглавлял пелотон и приближался ко второй победе в карьере.

Хотя поначалу австралиец не казался серьезным соперником обладателю поула Шарлю Леклеру – пилот «Феррари» и старт провел увереннее, и по ходу первого отрезка на шинах «медиум» легко оторвался от преследователя на 6 секунд. С таким преимуществом Скудерии не была страшна подрезка во время волны пит-стопов, так что после смены шин в группе лидеров Леклер ожидаемо остался впереди Пиастри.

Но с переходом на «хард» расстановка сил внезапно изменилась.

«Как только мы перешли на «хард» – я все понял, – сокрушался Шарль. – Машина работала отлично на «медиуме», но не жесткой резине, да и я не потренировал темп на длинной дистанции в пятницу. В итоге мы выбрали такие настройки, которые осложнили жизнь в конце заезда».

Пиастри догнал Леклера за считанные круги после пит-стопа, а затем внезапно бросился в атаку в конце длинной стартовой прямой – точнехонько рассчитав возможности «Макларена» и переиграв конкурента на торможении. Похоже, монегаск попросту не ожидал маневра австралийца, иначе не оставил бы тому так много пространства в первом повороте.

«После пит-стопа казалось, что у меня больше сцепления, и я должен был попытаться, – объяснил Оскар свой маневр. – Я знал, что точно не опережу его, если не сделаю это в начале отрезка. Я довольно сильно нырнул, но все получилось».

Обгон оказался решающим. С одной стороны – несмотря на несколько попыток, Оскар никак не мог оторваться от Шарля: «Феррари» держалась вплотную к «Макларену» благодаря DRS, которая включалась на длиннющей прямой трассы в Баку. С другой – Пиастри уверенно отбивал все атаки конкурента, выбирая место на торможении по центру дорожного полотна и вынуждая Леклера смещаться на внешнюю траекторию, которая при прохождении первого поворота становилась проигрышной.

Главным же итогом перестановки стало то, что на втором месте Леклер не контролировал работу шин – он не мог отпустить оранжевый болид из-за опасения вывалиться из зоны активации DRS, а потому упорно продолжал преследование.

Долго так продолжаться не могло (шины не вечные!), поэтому в какой-то момент Оскар сменил тактику, чуть сбавив темп, но не перестав грамотно обороняться от Шарля. А тот, в свою очередь, провел еще несколько одинаковых и неизобретательных попыток вырваться вперед – и ожидаемо ничего не выиграл. Хуже того, слишком агрессивный пилотаж в середине заезда плохо повлиял на состояние резины болида под номером 16 – кругов за 10 до финиша Леклер полностью перестал атаковать из-за убитых задних покрышек.

Когда же за 5 кругов до финиша лидировавший «Макларен» внезапно ускорился – «Феррари» поддержать порыв не смогла: Леклер резко отстал, выпал из зоны активации DRS и сосредоточился на сохранении второго места (которое оказалось под угрозой из-за наседавшего Переса и догнавшего топ-3 Сайнса).

Шах и мат, это действительно образцовое выступление Пиастри!

«Безусловно, это одна из действительно хороших гонок в моей карьере, – отметил Оскар. – Когда я присоединился к команде в прошлом году, мы были буквально последними, а теперь возглавляем чемпионат мира. Надо отдать должное коллективу за такой прорыв в последние 18 месяцев. Это позволило прибавить и мне. Проделана огромная командная работа, и я с нетерпением жду, что ждет нас дальше».

И мы тоже.

Новая гонка – уже в следующие выходные в Сингапуре.

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Фото: IMAGO/Eric Alonso/Globallook Press/Global Look Press ; Gettyimages.ru /Rudy Carezzevoli