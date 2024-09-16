Колапинто претендует на место в «Заубере» / «Ауди» (Blick)
Кокпит в «Заубере» (с сезона-2026 – «Ауди») разыграют лидер «Формулы-2» Габриэль Бортолето и Франко Колапинто, заменивший Логана Сарджента в «Уильямсе», утверждает швейцарское издание Blick.
Одно из мест займет пилот «Хааса» Нико Хюлькенберг.
Бортолето и ранее называли ключевым кандидатом. Бразилец, завоевавший титул в «Формуле-3» в прошлом году, в Баку вышел на первую позицию в «Ф-2».
На Гран-при Азербайджана успешно себя проявил Колапинто, для которого гонка стала второй в «Формуле-1». Франко финишировал восьмым и помог команде подняться на восьмую строчку в Кубке конструкторов.
«Такой, должно быть, окажется дуэль за второе место в «Ауди» / «Заубере». Если только «Ред Булл» не отпустит Лиама Лоусона в сентябре», – сообщает портал.
Предполагается, что Лоусон заменит Даниэля Риккардо в «РБ». Объявление о составе «Ред Булл» и «РБ» на сезон-2025 ожидается в ближайшие недели.
Бортолето близок к переходу в «Заубер» (Autosport)
«Ред Булл» и «РБ» определятся с составами пилотов после Гран-при Сингапура (Motorsport)
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий