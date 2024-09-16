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Колапинто претендует на место в «Заубере» / «Ауди» (Blick)

Новичок «Уильямса» Колапинто стал претендентом на место в «Заубере».

Кокпит в «Заубере» (с сезона-2026 – «Ауди») разыграют лидер «Формулы-2» Габриэль Бортолето и Франко Колапинто, заменивший Логана Сарджента в «Уильямсе», утверждает швейцарское издание Blick.

Одно из мест займет пилот «Хааса» Нико Хюлькенберг.

Бортолето и ранее называли ключевым кандидатом. Бразилец, завоевавший титул в «Формуле-3» в прошлом году, в Баку вышел на первую позицию в «Ф-2».

На Гран-при Азербайджана успешно себя проявил Колапинто, для которого гонка стала второй в «Формуле-1». Франко финишировал восьмым и помог команде подняться на восьмую строчку в Кубке конструкторов.

«Такой, должно быть, окажется дуэль за второе место в «Ауди» / «Заубере». Если только «Ред Булл» не отпустит Лиама Лоусона в сентябре», – сообщает портал.

Предполагается, что Лоусон заменит Даниэля Риккардо в «РБ». Объявление о составе «Ред Булл» и «РБ» на сезон-2025 ожидается в ближайшие недели.

Бортолето близок к переходу в «Заубер» (Autosport)

«Ред Булл» и «РБ» определятся с составами пилотов после Гран-при Сингапура (Motorsport)

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Blick
возможные переходы
logoЗаубер
logoРед Булл
logoУильямс
logoАуди
logoНико Хюлькенберг
logoФормула-1
logoФормула-3
logoФормула-2
logoХаас
Гран-при Азербайджана
logoЛиам Лоусон
Габриэль Бортолето
logoРБ
Франко Колапинто
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