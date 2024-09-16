Финальный этап Гран-При Российской Дрифт Серии пройдет на треке «Игора Драйв» в Санкт-Петербурге 21 и 22 сентября
«Игора Драйв» отличают широкие асфальтовые зоны безопасности, которые дают возможность спортсменам рисковать и ставить рекорды скорости в дрифте. В 2021 году Дамир Идиятулин продемонстрировал здесь на постановке 197 км/ч.
Дебютант RDS GP и представитель команды TimeUp Артем Шабанов досрочно завоевал чемпионство, отметившись рекордной серией из пяти подиумов подряд, а Максим Гроссман на прошлом этапе в Сибири впервые в карьере попал в число призеров.
Фаворитом в борьбе за второе место по итогам сезона-2024 остается Дамир Идиятулин, но на дистанции атаки находятся сразу три опытных пилота – Аркадий Цареградцев, Евгений Лосев и Георгий Чивчян.
RDS GP 2024.
Седьмой этап.
21 сентября, суббота
Тренировки – 9:00-9:40;
Квалификация – 9:40-14:10;
Торжественное открытие соревнований и автограф-сессия – 14:45-15:45;
Парные заезды топ-32 – 16:00-19:00;
22 сентября, воскресенье
Тренировки – 09:30-11:00;
Парад пилотов и автограф-сессия – 11:30-12:30;
Парные заезды топ-16 – 13:00-15:00;
Парные заезды топ-8, топ-4 и финалы – 16:30-18:50;
Церемония награждения – 19:00.
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