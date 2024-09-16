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Финальный этап Гран-При Российской Дрифт Серии пройдет на треке «Игора Драйв» в Санкт-Петербурге 21 и 22 сентября

Автодром «Игора Драйв» примет седьмой этап Гран-При Российской Дрифт Серии.

«Игора Драйв» отличают широкие асфальтовые зоны безопасности, которые дают возможность спортсменам рисковать и ставить рекорды скорости в дрифте. В 2021 году Дамир Идиятулин продемонстрировал здесь на постановке 197 км/ч.

Дебютант RDS GP и представитель команды TimeUp Артем Шабанов досрочно завоевал чемпионство, отметившись рекордной серией из пяти подиумов подряд, а Максим Гроссман на прошлом этапе в Сибири впервые в карьере попал в число призеров.

Фаворитом в борьбе за второе место по итогам сезона-2024 остается Дамир Идиятулин, но на дистанции атаки находятся сразу три опытных пилота – Аркадий Цареградцев, Евгений Лосев и Георгий Чивчян.

RDS GP 2024.

Седьмой этап.

21 сентября, суббота

Тренировки – 9:00-9:40;

Квалификация – 9:40-14:10;

Торжественное открытие соревнований и автограф-сессия – 14:45-15:45;

Парные заезды топ-32 – 16:00-19:00;

22 сентября, воскресенье

Тренировки – 09:30-11:00;

Парад пилотов и автограф-сессия – 11:30-12:30;

Парные заезды топ-16 – 13:00-15:00;

Парные заезды топ-8, топ-4 и финалы – 16:30-18:50;

Церемония награждения – 19:00.

Опубликовано: Sports
logoRDS GP
Игора Драйв
Артем Шабанов
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