Тото Вольфф: «Решили менять двигатель на болиде Хэмилтона именно в Баку, но обгонять на этой трассе оказалось очень сложно»

Вольфф оценил решение «Мерседеса» отбыть моторный штраф для Хэмилтона в Баку.

Исполнительный директор «Мерседеса» признал, что решение поменять двигатель на болиде Хэмилтона, из-за чего Льюис начал Гран-при Азербайджана с пит-лейн, отыгралось не в полной мере, учитывая трудности с обгонами на трассе в Баку:

«Мы решили поменять двигатель [и получить штраф в несколько позиций на стартовой решетке] именно на Гран-при Азербайджана. Но потом мы поняли, что нас ждет гонка, полная страданий, поскольку обгонять на трассе в Баку оказалось очень сложно.

Как только ты достаточно близко подбираешься к машине соперника, которая едет впереди, ты сразу начинаешь перегревать свои шины, после чего откатываешься назад. Именно это и случилось с Хэмилтоном. Как бы то ни было, эта гонка может многому нас научить».

Также Вольфф, оценивая шансы «Мерседеса » в оставшихся гонках сезона, признал тот факт, что в чемпионате осталось не так много трасс, которые хорошо подойдут их болиду:

«Традиционно мы были быстры на трассах с такими характеристиками, как в Барселоне, Сильверстоуне, Спа, временами. Какие гонки у нас остались в этом сезоне? Ну, в прошлом году мы хорошо смотрелись в Остине. Еще мы хорошо смотрелись в Бразилии. Так чтто да, хороших для нас трасс осталось не так много».

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