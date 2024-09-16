  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Тото Вольфф: «Решили менять двигатель на болиде Хэмилтона именно в Баку, но обгонять на этой трассе оказалось очень сложно»
4

Тото Вольфф: «Решили менять двигатель на болиде Хэмилтона именно в Баку, но обгонять на этой трассе оказалось очень сложно»

Вольфф оценил решение «Мерседеса» отбыть моторный штраф для Хэмилтона в Баку.

Исполнительный директор «Мерседеса» признал, что решение поменять двигатель на болиде Хэмилтона, из-за чего Льюис начал Гран-при Азербайджана с пит-лейн, отыгралось не в полной мере, учитывая трудности с обгонами на трассе в Баку:

«Мы решили поменять двигатель [и получить штраф в несколько позиций на стартовой решетке] именно на Гран-при Азербайджана. Но потом мы поняли, что нас ждет гонка, полная страданий, поскольку обгонять на трассе в Баку оказалось очень сложно.

Как только ты достаточно близко подбираешься к машине соперника, которая едет впереди, ты сразу начинаешь перегревать свои шины, после чего откатываешься назад. Именно это и случилось с Хэмилтоном. Как бы то ни было, эта гонка может многому нас научить».

Также Вольфф, оценивая шансы «Мерседеса» в оставшихся гонках сезона, признал тот факт, что в чемпионате осталось не так много трасс, которые хорошо подойдут их болиду:

«Традиционно мы были быстры на трассах с такими характеристиками, как в Барселоне, Сильверстоуне, Спа, временами. Какие гонки у нас остались в этом сезоне? Ну, в прошлом году мы хорошо смотрелись в Остине. Еще мы хорошо смотрелись в Бразилии. Так чтто да, хороших для нас трасс осталось не так много».

Что случилось на «Ф-1» в Баку: как Леклер теперь упустил поул? Откуда на подиуме «Мерс»?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
logoЛьюис Хэмилтон
logoФормула-1
logoМерседес
logoТото Вольфф
Гран-при Азербайджана
Рекомендуем
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Колапинто претендует на место в «Заубере» / «Ауди» (Blick)
10 минут назад
Ландо Норрис: «Многие говорят чушь о моей квалификации»
952 минуты назад
Шарль Леклер о пит-стопе: «Обязательно должны разобраться, как отрыв от Пиастри сократился с 6 до 1,5 секунд»
5сегодня, 12:23
Оскар Пиастри: «Полностью проигнорировал совет инженера не атаковать Леклера»
3сегодня, 12:19
Тото Вольфф о подиуме Расселла: «Не собираемся себя обманывать – по темпу «Мерседес» претендовал максимум на 5-е место»
сегодня, 11:56
Макс Ферстаппен о шансах на титул: «Макларену» и Норрису нужно идеально провести остаток сезона»
2сегодня, 11:45
«Честно говоря, так и есть». Гельмут Марко – о том, что в «Ред Булл» смирились с поражением в Кубке конструкторов
8сегодня, 11:24
Шарль Леклер: «Планы «Феррари» идут до буквы Z»
18сегодня, 10:50
Андреа Стелла: «Пиастри разделил победу с Норрисом на 50 процентов»
4сегодня, 10:23
Льюис Хэмилтон: «Не помню имя парня из «Уильямса», он выступил прекрасно»
21сегодня, 09:51
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть Гран-при Сингапура-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
44 минуты назад
8 сентября прошел четвертый этап Российской серии гонок на выносливость на автодроме Moscow Raceway
10 сентября, 13:56Фото
Артем Шабанов досрочно стал чемпионом Гран-При Российской Дрифт Серии 2024
9 сентября, 12:59Фото
Где смотреть Гран-при Азербайджана-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
9 сентября, 07:10
Александр Мезенцев выиграл Кубок Санкт-Петербурга по дрифту 2024
3 сентября, 11:17Фото
Шестой этап Гран-При Российской Дрифт Серии пройдет на треке «Красное Кольцо» в Красноярске 7 и 8 сентября
2 сентября, 13:29Фото
8 сентября состоится четвертый этап Российской серии гонок на выносливость REC – Гран При Авторадио на автодроме Moscow Raceway
29 августа, 14:27Фото
Где смотреть Гран-при Италии-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
227 августа, 07:30
Прошел четвертый этап Yuka Drive Fest в Самаре
23 августа, 12:34Фото
Где смотреть Гран-при Нидерландов-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
19 августа, 06:50