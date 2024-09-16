Тото Вольфф о подиуме Расселла: «Не собираемся себя обманывать – по темпу «Мерседес» претендовал максимум на 5-е место»
Вольфф оценил выступления команды на Гран-при Азербайджана.
Исполнительный директор «Мерседеса» отметил, что у команды есть определенные поводы для оптимизма, но при этом не стал придавать очень большого значения попаданию на подиум Джорджа Расселла, учитывая обстоятельства.
«Можно сказать, унаследованное место на подиуме и третье место на финише – это лучше, чем мы ожидали. Но мы не собираемся себя обманывать – по темпу в этой гонке мы могли претендовать максимум на пятую позицию.
Мы тщательно проанализируем и гонку, и уик-энд в целом. Темп на шинах «хард» по ходу второй половины Гран-при был обнадеживающим. Джорджу удавалось держать температуру всех систем в болиде под контролем, и в конце заезда он продемонстрировал очень сильный темп.
Льюису Хэмилтону пришлось сложнее, большую часть заезда он провел в трафике. Но в те редкие моменты, когда он оказывался на чистой трассе, ему тоже удавалось демонстрировать хорошую скорость», – рассказал Вольфф.
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