Тото Вольфф о подиуме Расселла: «Не собираемся себя обманывать – по темпу «Мерседес» претендовал максимум на 5-е место»

Вольфф оценил выступления команды на Гран-при Азербайджана .

Исполнительный директор «Мерседеса » отметил, что у команды есть определенные поводы для оптимизма, но при этом не стал придавать очень большого значения попаданию на подиум Джорджа Расселла , учитывая обстоятельства.

«Можно сказать, унаследованное место на подиуме и третье место на финише – это лучше, чем мы ожидали. Но мы не собираемся себя обманывать – по темпу в этой гонке мы могли претендовать максимум на пятую позицию.

Мы тщательно проанализируем и гонку, и уик-энд в целом. Темп на шинах «хард» по ходу второй половины Гран-при был обнадеживающим. Джорджу удавалось держать температуру всех систем в болиде под контролем, и в конце заезда он продемонстрировал очень сильный темп.

Льюису Хэмилтону пришлось сложнее, большую часть заезда он провел в трафике. Но в те редкие моменты, когда он оказывался на чистой трассе, ему тоже удавалось демонстрировать хорошую скорость», – рассказал Вольфф .

Глупая крэш-развязка битвы за подиум «Ф-1»: Сайнс и Перес сцепились, хотя не рулили друг в друга