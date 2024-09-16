«Честно говоря, так и есть». Гельмут Марко – о том, что в «Ред Булл» смирились с поражением в Кубке конструкторов

Марко признал поражение «Ред Булл» в Кубке конструкторов.

По итогам Гран-при Азербайджана австрийская команда потеряла лидерство в общем зачете и теперь отстает от «Макларена » на 20 очков.

Советник «Ред Булл» заявил, что команда смирилась с поражением в зачете команд и сосредоточится на достижении успеха в личном зачете гонщиков.

«Честно говоря, да, так и есть. Хорошая для нас новость в том, что Оскар Пиастри приблизился по набранным очкам в Ландо Норрису . Притом, что в «Макларене» собираются использовать командную тактику. Так что ясности [в приоритетах команды] им не удастся достичь быстро.

В последней гонке Макс даже не мог держать нужный темп. Шины просто перестали работать, после чего начался еще и перегрев тормозов. У нашей машины есть потенциал, но она крайне чувствительна с точки зрения подбора правильных настроек.

И на Гран-при Сингапура прогресса пока ожидать не стоит. Посмотрим, как мы проведем эту гонку, но «Ред Булл» очевидно нужно прибавлять, начиная с этапа в Остине. Иначе под угрозой окажется и лидерство в личном зачете пилотов», – рассказал Марко.

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