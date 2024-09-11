Патрисио О’Уорд выступит за «Макларен» в первой практике перед Гран-при Мексики
О’Уорд проведет за «Макларен» первую практику в Мехико.
Резервный пилот британской команды, выступающий в «Индикаре», ранее уже проводил за «Макларен» пятничные практики перед Гран-при Абу-Даби в 2022 и 2023 годах, а также неоднократно участвовал в тестах.
Для О’Уорда этап в Мехико является домашним.
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Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
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