Патрисио О’Уорд выступит за «Макларен» в первой практике перед Гран-при Мексики

О’Уорд проведет за «Макларен » первую практику в Мехико.

Резервный пилот британской команды, выступающий в «Индикаре », ранее уже проводил за «Макларен» пятничные практики перед Гран-при Абу-Даби в 2022 и 2023 годах, а также неоднократно участвовал в тестах.

Для О’Уорда этап в Мехико является домашним.

Кому принадлежат команды «Ф-1»? Новая продажа акций «Астон Мартин» по безумной супероценке