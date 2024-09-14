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Фернандо Алонсо: «В гонке нужно будет в основном обороняться»

Алонсо оценил перспективы в предстоящей гонке в Баку.

Пилот «Астон Мартин» подвел итоги квалификации к Гран-при Азербайджана, отметив, что остался доволен попаданием в третий сегмент и 8-м местом на стартовой решетке.

«Квалификация получилась интересной, с несколькими сюрпризами. Круг по трассе в Баку всегда получается весьма напряженным, тебе приходится сильно рисковать.

В первом сегменте мы еле-еле смогли пройти дальше, так что во втором сегменте я был настроен немного пессимистично. Однако во втором сегменте машина заработала немного лучше и круг получился более уверенным.

Думаю, что в итоге мы можем быть вполне довольны 8-й позицией на старте завтрашней гонки. При этом мы будем стартовать впереди двух болидов «Уильямса», которые очень быстры на этой трассе.

Так что нам не стоит быть самоуверенными, ведь в целом этот уик-энд складывается для нас непросто. В гонке нам будет нужно в основном обороняться – посмотрим, чего мы сумеем достичь», – рассказал Алонсо.

Леклер – с могучим поулом в Баку. Претенденты на титул «Ф-1» провалились

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: пресс-служба «Астон Мартин»
logoФернандо Алонсо
logoФормула-1
logoАстон Мартин
Гран-при Азербайджана
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