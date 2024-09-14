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  • Зак Браун: «Мегавыступление Пиастри, Норрису крайне не повезло с желтым флагом 🤦‍♂️»
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Зак Браун: «Мегавыступление Пиастри, Норрису крайне не повезло с желтым флагом 🤦‍♂️»

Браун прокомментировал неоднозначную квалификацию для «Макларена».

Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун написал пост после второй позиции Оскара Пиастри и 17-й Ландо Норриса в квалификации в Баку.

«Мегавыступление Оскара в квалификации на второе место!

Ландо крайне не повезло с тем, что его быстрый круг прервал желтый флаг, и он квалифицировался 17-м 🤦‍♂️.

Завтрашний Гран-при Азербайджана будет трудным, однако мы способны сражаться за победу с Оскаром и рассчитывать на максимально возможный результат с Ландо», – заявил Зак.

Ландо Норрис о 17-м месте: «Пришлось поднять ногу с педали газа из-за желтых флагов. Не повезло»

Гран-при Азербайджана-2024. Квалификация. Леклер выиграл поул, Пиастри – 2-й, Сайнс – 3-й, Норрис – 17-й

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: x.com
logoМакларен
logoФормула-1
Гран-при Азербайджана
logoЗак Браун
logoЛандо Норрис
logoОскар Пиастри
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