Зак Браун: «Мегавыступление Пиастри, Норрису крайне не повезло с желтым флагом 🤦♂️»
Браун прокомментировал неоднозначную квалификацию для «Макларена».
Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун написал пост после второй позиции Оскара Пиастри и 17-й Ландо Норриса в квалификации в Баку.
«Мегавыступление Оскара в квалификации на второе место!
Ландо крайне не повезло с тем, что его быстрый круг прервал желтый флаг, и он квалифицировался 17-м 🤦♂️.
Завтрашний Гран-при Азербайджана будет трудным, однако мы способны сражаться за победу с Оскаром и рассчитывать на максимально возможный результат с Ландо», – заявил Зак.
Ландо Норрис о 17-м месте: «Пришлось поднять ногу с педали газа из-за желтых флагов. Не повезло»
Гран-при Азербайджана-2024. Квалификация. Леклер выиграл поул, Пиастри – 2-й, Сайнс – 3-й, Норрис – 17-й
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: x.com
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