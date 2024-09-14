Ландо Норрис о 17-м месте: «Пришлось поднять ногу с педали газа из-за желтых флагов. Не повезло»
Норрис объяснил вылет из первого сегмента квалификации.
Пилот «Макларена» Ландо Норрис считает, что занял 17-е место по итогам квалификации к Гран-при Азербайджана из-за желтых флагов.
«Все проехали свои вторые попытки, а я нет. Не повезло, вот и все. Пришлось поднять ногу с педали газа.
Что есть, то есть. Впереди длинная гонка, в запасе хорошие шины, и я все еще надеюсь, что получится показать хороший результат.
Думаю, у нас быстрая машина. Я немного разочарован, но ничего не могу поделать», – высказался Ландо.
За ходом квалификации можно следить на странице онлайна:
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Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Sky Sports
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