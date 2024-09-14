Оскар Пиастри о 2-м месте: «Просто проехал ближе к стенам на последнем круге»
Пиастри рассказал о секрете квалификационной скорости.
Пилот «Макларена» Оскар Пиастри оценил вторую позицию по итогам квалификации к Гран-при Азербайджана.
«Я просто проехал ближе к стенам на последнем круге. Эта трасса действительно вознаграждает смелость, и на последних кругах в третьем сегменте я знал, что мне было мало что терять.
Я считаю, следовать за соперниками будет очень тяжело, так что завтра хорошо бы оказаться в чистом воздухе. Думаю, у нас хороший гоночный темп, но болиды «Феррари» точно не медленные», – подвел итоги австралиец.
Гран-при Азербайджана-2024. Квалификация. Леклер выиграл поул, Пиастри – 2-й, Сайнс – 3-й, Норрис – 17-й
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Sky Sports
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