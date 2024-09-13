Оскар Пиастри: «Любая машина четырех топ-команд выглядит хорошо в Баку»
Пилот «Макларена» Оскар Пиастри поделился умеренно оптимистичной оценкой после пятничных сессий свободных заездов на Гран-при Азербайджана.
«Достойный день. Пока трудно понять [расклады], трасса все еще очень сильно эволюционирует, но, похоже, наш темп где-то рядом.
Я бы сказал, «Феррари» выглядит довольно сильно. «Ред Булл» выглядит быстро, «Мерседес» тоже. В данный момент любая машина четырех топ-команд выглядит хорошо.
Наши длинные отрезки кажутся достаточно конкурентоспособными, и это здорово, однако некоторые пилоты ставили серьезные времена – если их выдавать, это станет важным фактором. Думаю, вокруг этого все будет крутиться завтра», – сказал Пиастри.
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Гран-при Азербайджана-2024. 2-я практика. Леклер – 1-й, Перес – 2-й, Хэмилтон – 3-й
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