Оскар Пиастри: «Любая машина четырех топ-команд выглядит хорошо в Баку»

Пиастри извлек позитивные моменты для «Макларена» из практик.

Пилот «Макларена » Оскар Пиастри поделился умеренно оптимистичной оценкой после пятничных сессий свободных заездов на Гран-при Азербайджана.

«Достойный день. Пока трудно понять [расклады], трасса все еще очень сильно эволюционирует, но, похоже, наш темп где-то рядом.

Я бы сказал, «Феррари» выглядит довольно сильно. «Ред Булл» выглядит быстро, «Мерседес» тоже. В данный момент любая машина четырех топ-команд выглядит хорошо.

Наши длинные отрезки кажутся достаточно конкурентоспособными, и это здорово, однако некоторые пилоты ставили серьезные времена – если их выдавать, это станет важным фактором. Думаю, вокруг этого все будет крутиться завтра», – сказал Пиастри.

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