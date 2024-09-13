Ландо Норрис: «Макларен» в 0,3-0,4 с от «Мерседеса», «Феррари» и «Ред Булл»

Норрис заявил о серьезном отставании «Макларена» в Баку.

Пилот «Макларена » Ландо Норрис убежден, что команда оказалась в тяжелом положении после пятничных тренировок на Гран-при Азербайджана.

Норрис отстал от лидера почти на полсекунды в первой практике, его напарник Оскар Пиастри проиграл примерно столько же во второй.

«Мы довольно далеко. Мне приходилось слишком сильно атаковать, чтобы показать время. Думаю, результат Оскара скорее показывает, где мы на самом деле. Так что, если мы прибавим, то окажемся где-то в борьбе, но, уверен, соперники даже не близки к своему пределу. Полагаю, нам нужно выжать довольно много, честно говоря.

«Мерседес», «Феррари » и «Ред Булл » очень близки. А потом до нас добрые три-четыре десятые – надо многое исправить. «Феррари» тут очень быстра. «Мерседес» будет быстрым в подобных условиях на трассе – здесь очень скользко. Мы же лучше выступаем на треках с высоким уровнем сцепления. Будет трудно найти время, но ночью мы будем упорно трудиться», – заявил Ландо.

Гран-при Азербайджана-2024. 2-я практика. Леклер – 1-й, Перес – 2-й, Хэмилтон – 3-й