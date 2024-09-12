Льюис Хэмилтон об ухудшении результатов: «Причин может быть несколько, но интуиция подсказывает, что дело в обновлениях болида»

Хэмилтон высказался об ухудшении результатов команды.

«Мерседес » выиграл три гонки из четырех перед летним перерывом, однако после возобновления чемпионата две последние гонки команда провела неудачно.

У Хэмилтона спросили, в чем, как ему кажется, заключается причина ухудшения результатов «Мерседеса».

«Думаю, вопросов довольно много. И мы еще пытаемся во всем разобраться. Причин может быть несколько. Может быть, это зависит от характеристик трассы. Возможно, дело в обновлениях болида [которые работают некорректно]. Интуиция подсказывает, что дело скорее именно в обновлениях.

Как бы то ни было, в этот уик-энд мы попробуем откатиться к одной из предыдущих конфигурации – и посмотреть, как это повлияет на ситуацию. В команде кипит работа по анализу данных, ведь результаты могут дать нам направление для дальнейшего развития болида. И эти данные также пригодятся в работе над машиной следующего года», – рассказал Хэмилтон.

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