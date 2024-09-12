Макс Ферстаппен о командной тактике «Макларена»: «Это не моя проблема»

Ферстаппен высказался о планах «Макларена » применять командную тактику.

Пилот «Ред Булл » отметил, что его волнуют лишь собственные выступления и необходимость улучшить результаты.

«В конечном счете, у меня нет причин для разочарования по этому поводу. Разумеется, соперники могут действовать так, как им хочется, это не моя проблема. В данный момент у меня есть свои проблемы.

К тому же, с точки зрения Оскара, в общем зачете сейчас он находится ближе к Ландо, чем Ландо ко мне. Им придется с этим разбираться.

Ландо и Оскар долгое время находились совсем рядом в чемпионате. Оскар приходил в команду и в «Формулу-1» с намерением стать первым номером. Не думаю, что он относится к тому типу гонщиков, который согласится на роль второго номера», – рассказал Ферстаппен .

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