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Макс Ферстаппен о командной тактике «Макларена»: «Это не моя проблема»

Ферстаппен высказался о планах «Макларена» применять командную тактику.

Пилот «Ред Булл» отметил, что его волнуют лишь собственные выступления и необходимость улучшить результаты.

«В конечном счете, у меня нет причин для разочарования по этому поводу. Разумеется, соперники могут действовать так, как им хочется, это не моя проблема. В данный момент у меня есть свои проблемы.

К тому же, с точки зрения Оскара, в общем зачете сейчас он находится ближе к Ландо, чем Ландо ко мне. Им придется с этим разбираться.

Ландо и Оскар долгое время находились совсем рядом в чемпионате. Оскар приходил в команду и в «Формулу-1» с намерением стать первым номером. Не думаю, что он относится к тому типу гонщиков, который согласится на роль второго номера», – рассказал Ферстаппен.

Ландо Норрис: «Может сложиться, что Пиастри не понадобится помогать мне»

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
logoМакларен
logoРед Булл
logoФормула-1
Гран-при Азербайджана
logoМакс Ферстаппен
logoЛандо Норрис
logoОскар Пиастри
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