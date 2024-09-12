Ландо Норрис: «Может сложиться, что Пиастри не понадобится помогать мне»
Пилот «Макларена» Ландо Норрис рассказал, как воспринял информацию о том, что напарник Оскар Пиастри будет поддерживать его в борьбе за чемпионство с гонщиком «Ред Булл» Максом Ферстаппеном.
«Хорошо. Я благодарен.
Он все равно сражается за собственные гонки, делает свое дело. И может сложиться так, что ему не понадобится помогать мне. Так что я получу помощь Оскара, когда потребуется, однако он в каждой сессии будет сражаться за себя, выполнять свою работу», – сказал Ландо перед Гран-при Азербайджана.
По словам Норриса, новые внутрикомандные правила не подразумевают, что Пиастри обязан автоматически отдавать напарнику победы:
«Нет.
В целом это скорее для более низких позиций. Но если он сражался за победу и заслуживает победу, значит, он заслуживает выиграть.
Нет такого, что в каждой сессии это его единственная работа [помогать мне]. Если он проявляет себя лучше меня, выступает лучше, квалифицируется выше и выигрывает гонку, значит, он сработал лучше».
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