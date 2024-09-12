Ландо Норрис: «Может сложиться, что Пиастри не понадобится помогать мне»

Норрис поделился деталями о помощи Пиастри.

Пилот «Макларена » Ландо Норрис рассказал, как воспринял информацию о том, что напарник Оскар Пиастри будет поддерживать его в борьбе за чемпионство с гонщиком «Ред Булл» Максом Ферстаппеном.

«Хорошо. Я благодарен.

Он все равно сражается за собственные гонки, делает свое дело. И может сложиться так, что ему не понадобится помогать мне. Так что я получу помощь Оскара, когда потребуется, однако он в каждой сессии будет сражаться за себя, выполнять свою работу», – сказал Ландо перед Гран-при Азербайджана .

По словам Норриса, новые внутрикомандные правила не подразумевают, что Пиастри обязан автоматически отдавать напарнику победы:

«Нет.

В целом это скорее для более низких позиций. Но если он сражался за победу и заслуживает победу, значит, он заслуживает выиграть.

Нет такого, что в каждой сессии это его единственная работа [помогать мне]. Если он проявляет себя лучше меня, выступает лучше, квалифицируется выше и выигрывает гонку, значит, он сработал лучше».

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