17-летний юниор «Ред Булл» Линдблад будет выступать в «Ф-2» в 2025 году
Команда «Кампос» объявила о том, что в следующем сезоне одно из мест в «Формуле-2» займет Арвид Линдблад.
В 2024 году 17-летний гонщик программы «Ред Булл» выступал за «Прему» в «Формуле-3» и занял четвертое место в чемпионате, одержав четыре победы. В Сильверстоуне британец стал первым пилотом в истории серии, выигравшим обе гонки уик-энда.
В 2023-м Линдблад финишировал третьим в итальянской «Формуле-4».
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт «Формулы-2»
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