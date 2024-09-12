Валттери Боттас о шансах остаться в «Заубере»: «Переговоры прогрессируют, я по-прежнему настроен позитивно»

Боттас все еще рассчитывается остаться в «Формуле-1».

Пилот «Заубера» рассказал, что продолжает вести переговоры с командой и надеется сохранить свое место.

Ранее сообщалось, что Боттас хочет заключить с «Заубер» / «Ауди» минимум двухлетнее соглашение, в то время как команда настаивает на однолетней сделке с опцией продления.

В последние дни в прессе появилась информация, что на место Боттаса в «Заубере» всерьез рассматривают кандидатуру гонщика «Формулы-2» Габриеля Бортолето.

«Все довольно просто, но я бы не хотел обсуждать этот вопрос – полагаю, вы и сами хорошо представляете себе ситуацию.

Мы продолжаем общение, переговоры прогрессируют и я по-прежнему настроен позитивно, хотя, опять же, мне не стоит рассказывать слишком многое.

Очевидно, что нам нужно обсудить многие вещи, условия должны устраивать обе стороны, но я думаю, что мы движемся в правильном направлении.

Я знаю, что моя сильная сторона – это опыт, который я могу привнести в команду, что вполне естественно. Так это и работает.

Мне кажется, что сейчас я нахожусь в неплохом положении, но, опять же, мне не стоит вдаваться в подробности.

Я больше не веду переговоры [с командами из других гоночных серий]. Я четко знаю, чего хочу – и надеюсь, что уже очень скоро все разрешится», – рассказал Боттас.

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