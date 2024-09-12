WEC. «Хендэ» объявила о разработке болида LMDh
«Хендэ» будет участвовать в гонках на выносливость под своим брендом Genesis.
Корейский автопроизводитель сообщил о запуске программы по разработке болида LMDh, однако не рассказал о сроках.
Как пишет Autosport, компания может присоединиться к высшему классу чемпионата мира по гонкам на выносливость (WEC) уже в 2026 году. Неясно, будет ли «Хендэ» участвовать во всех этапах и станет ли выступать в серии IMSA.
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Autosport
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