WEC. «Хендэ» объявила о разработке болида LMDh

«Хендэ» будет участвовать в гонках на выносливость под своим брендом Genesis.

Корейский автопроизводитель сообщил о запуске программы по разработке болида LMDh, однако не рассказал о сроках.

Как пишет Autosport, компания может присоединиться к высшему классу чемпионата мира по гонкам на выносливость (WEC) уже в 2026 году. Неясно, будет ли «Хендэ» участвовать во всех этапах и станет ли выступать в серии IMSA.

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