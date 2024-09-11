Джереми Кларксон: «С Ньюи «Астон Мартин» станет силой, с которой придется считаться»

Джереми Кларксон высказался о переходе Эдриана Ньюи в «Астон Мартин».

Известный британский телеведущий отметил, что догадывался обо всем еще летом, о чем и сообщил журналистам перед началом Гран-при Великобритании.

«На самом деле это я рассказал обо всем еще шесть недель назад (смеется). Все говорили о том, что Эдриан собирается в «Феррари », а я с ним повстречался и он сказал мне: «Знаешь, я подыскиваю дом рядом с тобой».

И я подумал: «Если ты собираешься переходить в «Феррари», зачем тебе искать новый дом в Оксфордшире?» Так что я знал, что «Астон Мартин» здесь выиграет.

Эдриан очень хорош в своем деле, а у «Астон Мартин», как кажется, просто безграничные финансовые возможности. Так что я думаю, «Астон Мартин » станет силой, с которой придется считаться», – рассказал Кларксон.

Джереми Кларксон о Ньюи: «Он ищет дом в Оксфордшире, а не в Маранелло»