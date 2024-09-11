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В «Либерти» подтвердили интерес Хэмилтона к покупке команды MotoGP

Интерес Хэмилтона к покупке команды MotoGP подтвердили владельцы серии.

Президент «Либерти Медиа» Грег Маффей, обсуждая перспективы серии, рассказал о том, что Хэмилтон, как и многие другие, интересовался возможностью вложений в команду MotoGP.

Владельцы «Ф-1» летом этого года осуществили сделку по приобретению коммерческих прав на MotoGP.

Об интересе Хэмилтона к покупке команды «Грезини» сообщалось в июле, однако сам гонщик позднее опроверг данную информацию, отметив, что пока не готов заводить разговор настолько далеко, хотя никогда и не скрывал своего интереса к MotoGP.

«Да, это отличный пример. Когда мы обо всем объявили, нам сразу же начали звонить люди и выражать желание приобрести одну из команд MotoGP. В том числе Льюис Хэмилтон. Почему это случилось? Потому что эти люди увидели, что произошло в «Формуле-1» [значительный рост стоимости команд], и захотели присоединиться к проекту», – рассказал Маффей.

Хэмилтон намерен купить команду MotoGP «Грезини» (The Race)

МотоЧМ заквотирует испанцев с итальянцами? Откуда взялась эта дичь?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Speedcafe
logoЛьюис Хэмилтон
logoчемпионат мира MotoGP
logoФормула-1
Грезини
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