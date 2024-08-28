ЧМ по мотогонкам введет квоты на 🇪🇸 и 🇮🇹? Откуда взялась эта дичь? Их правда перебор?

А вы еще не забыли, что самые безумные заезды на планете – ЧМ по мотогонкам MotoGP? Если вдруг да, то серия непременно напомнит о себе – даже если вы пристально не следите, эхо скандалов оттуда настолько абсурдное, что настигнет кого угодно. Например, в этом году промоутерская компания серии «Дорна» продана владельцам «Формулы-1» – спортивной мегаимперии «Либерти Медиа» – за 4 млрд долларов с целью экспансии по всему миру. Сделку планируют дозакрыть к концу года, но, кажется, мы уже видим первые последствия!

В недавнем интервью исполнительный директор «Дорны» [промоутеры MotoGP] Кармело Эспелета (сохраняющий 14% акций на компанию-промоутера и владельца медиаправ) высказал мнение о том, что для внесения разнообразия в состав участников чемпионата следует ограничить допустимое число спортсменов для Испании и Италии. И хотя ранее глава MotoGP всегда утверждал, что в премьер-классе должны выступать только лучшие гонщики – и придерживается этой позиции до сих пор, – теперь в его рассуждениях появились нюансы, связанные с вступлением в дело коммерческой составляющей:

«Выступать в MotoGP должны лучшие. Но тебе проще стать лучшим, если ты испанец или итальянец. Должно быть как на Олимпиаде. Допустим, от США участвуют три спортсмена. И если ты оказываешься четвертым по счету – то не будешь участвовать, даже если ты лучше некоторых спортсменов из других стран».

Журналисты Autosport показали цитаты Эспелеты испанским и итальянским гонщикам MotoGP, чтобы узнать их мнение о ситуации. И оно...

Гонщики обескуражены: «А может, лучше разобраться, почему испанцев и итальянцев так много»?

Рауль Фернандес (Испания, «Трэкхаус») : «А сколько британцев или англо-саксов выступает «Формуле-1»? Я не думаю, что это вопрос национальности. Да, конечно, мы – итальянцы и испанцы, – сейчас лучше, просто из-за того, насколько трудно нам пробиваться в MotoGP. И вне всяких сомнений, будь мы другой национальности, нам бы больше помогали на уровне юниорских чемпионатов.

В Испании пробиться очень сложно. Лично я могу сказать, что мне пришлось много работать и преодолевать множество трудностей, чтобы попасть в MotoGP. И это не говоря о том, что тебе приходится жертвовать семейной жизнью.

Смотреть нужно на жертвы, и конечно на результаты. Будет очень обидно, если такой гонщик, как Серхио Гарсия [текущий лидер Moto2], не получит места в MotoGP, за которое так долго боролся. Тогда зачем все это было? Если у тебя нет возможности добиться успеха [в случае ограничения по национальности в MotoGP], тогда зачем вообще к этому стремиться?

Помимо этого, есть еще и проблема желаний заводских производителей и команд. Если вы придете в «Хонду» и начнете указывать, пилотов какой национальности приглашать, то они ответят, что не собираются вкладывать 50 млн евро только для того, чтобы другие диктовали им условия и указывали, каких именно гонщиков приглашать».

Лука Марини (Италия, «Хонда», сводный брат легендарного Валентино Росси) : «Нужно понять, почему уровень испанских и итальянских гонщиков так высок. Они выступают в MotoGP, потому что являются лучшими в мире, а не потому что они представляют Италию или Испанию. Если бы у нас была возможность находить гонщиков других национальностей такого же уровня, то они бы появлялись в MotoGP.

В Испании и Италии просто сложилась соответствующая культура, есть страсть к мотогонкам, организован правильный процесс подготовки с подросткового и даже детского возраста. Что позволяет ребятам расти как гонщикам и в итоге добираться до высшей категории, в то время как в других странах, судя по всему, местным пилотам сложнее развиваться».

Алекс Ринс (Испания, «КТМ») : «Честно говоря, справиться с такой проблемой довольно трудно. В Испании и Италии всегда были очень хорошие мотогонщики. Это и привело нас сюда, в MotoGP, а ранее в Moto2 и Moto3. Если вы попытаетесь контролировать это – даже не знаю, мне кажется, что это сильно повлияет на молодых гонщиков даже сильнее, чем на тех из нас, кто уже выступает в MotoGP».

Алеш Эспаргаро (Испания, «Априлия») : «Конечно, было бы здорово, если бы в MotoGP выступали гонщики четырнадцати разных национальностей, но мы говорим об элитной категории. А в элитной категории должны выступать элитные, лучшие гонщики – откуда бы они ни были.

И в этом нет ничего нового, так все работает уже долгие годы. Например, когда я сам еще выступал в Moto2, то мог бы уйти на повышение гораздо раньше, будь я другой национальности. Но если ты испанец или итальянец, то и мест для тебя не так много.

Сейчас чемпионат вкладывается в развитие гонок в Азии, в других регионах, организовывает соревнования для продвижения гонщиков, чтобы люди могли приходить и оттуда. К счастью, Испании и Италии не нужны дополнительные инвестиции – у нас уже есть хорошие чемпионаты, организованные местными федерациями. И многие гонщики проходят через них, поднимаясь наверх. Вы не можете идти против природы – лучшие гонщики обычно приходят из определенных стран. А если посмотреть на низшие категории – то там все еще хуже, потому что там вообще почти все гонщики приходят из Испании и Италии».

Аугусто Фернандес (Испания, «ГасГас») : «Испанцы и итальянцы всегда были в MotoGP. И при этом, чтобы сохранить место, от нас требуются постоянные победы [Фернандес потеряет место в основном составе пилотов MotoGP в следующем году и проведет сезон в качестве резервного пилота «Ямахи»].

Наш паспорт никогда не облегчал жизнь никому из нас, и если мы здесь – значит, в других странах не нашлось гонщиков получше чем те, кто уже выступает в MotoGP. Мы испанцы и гордимся этим. И мы также знаем, что должны побеждать. Я вот сейчас окажусь вне игры, и мне придется очень многое доказывать, чтобы получить еще один шанс».

А испанцев с итальянцами правда слишком много? Почему так вышло?

Безотносительно мнения о нужности или вредности квот – сейчас испанцев с итальянцами действительно большинство во всей вертикали MotoGP.

Сейчас в общем зачете классифицированы 27 гонщиков, из них итальянцев – 7, а испанцев – аж 12. То есть да, суммарно 19 из 27 – весьма немало. Только одна нация представлена еще более чем одним гонщиком – Франция (да и та с оговорками про бэкграунд Куартараро), а в топ-10 помимо этих двух стран идет только южноафриканец Брэд Биндер.

Даже если считать только «постоянных» гонщиков, то выйдет не сильно лучше: 6 итальянцев и 10 испанцев из 22-х.

В аналоге «Формулы-2» – Moto2 – схожая история: 14 испанцев из 35 гонщиков и 5 итальянцев.

В Moto3 – 10 испанцев (плюс лидер серии Давид Алонсо, который тоже родился в Испании, прожил всю жизнь и готовился там, но гоняется под колумбийским родительским флагом ради, чтобы хоть как-то выделиться) и 6 итальянцев из 31 классифицированного.

Да, можно сказать, две страны действительно крепко взяли основу представительства в мировых мотогонках.

Испания с Италией разыгрывали почти все титулы с 99-го – с короткими перерывами на США (Ники Хэйдена и Кенни Робертса-младшего), австралийца Кэйси Стоунера и француза с сицилийскими родителями и местом жительства в Андорре Фабио Куартараро, которого тоже с 4 лет готовил Королевский клуб Каталонии. Рекордсмены: 8 титулов у итальянца Агостини, 7 – у итальянца Росси, 6 – у испанца Маркеса…

Да, и действующий чемпион – все еще итальянец Франческо Баньяя. И главный конкурент у него – испанец Хорхе Мартин. Классическое национальное дерби последних десятилетий.

5 команд из 11-ти – итальянские. Два итальянских производителя (и «ГасГас» – испанский мотобренд, давно выкупленный австрийским «КТМ»).

Даже календарь сформирован тем же образом: из 20 этапов 4 принимает Испания (Валенсия, Каталония, Арагон и Херес), 3 – Италия (Муджелло и Мизано).

Кстати, и штаб-квартира «Дорны» находится… В Мадриде. А сам Эспелeта, как и фактически весь менеджерский состав – испанцы.

Но еще показательнее – тема восходящих звезд: фактически сейчас при всем желании чемпионату некого продвигать, помимо испанцев или итальянцев. Потенциальный новый суперчемпион, взлетевший в дебютном сезоне на подиумы за «ГасГас» – испанец Акоста, следующий кандидат на повышение – лидер Moto2 испанец Серхио Гарсия. Потому в MotoGP искренне счастливы решению «Трэкхауса» повысить на 2025-й еще одного лидера Moto2 Аи Огуру, даже несмотря на уже менее впечатляющий для юниора возврат в 23 года и проваленный прошлый сезон. Профильные медиа назвали решение «удивительным сюрпризом», а шеф команды прямо высказал: «Дорна» будет счастлива .

Почему так вышло? Если вкратце, то из-за сочетания культуры и мощных персоналий: в не слишком богатых Испании с Италией всегда мотодвижение имело даже больше распространение, чем автомобили – ведь по горному/холмистому рельефу и узким улочкам использование мотоциклов предпочтительнее. В Италии производство мотоциклов сразу установилось на уровне автопрома, а мотогонщики с первых же лет оказались в фаворитах чемпионата мира, а более бедная Испания ждала падения эпохи Франко, чтобы как следует подключиться. До нее она почти не участвовала в мировых заездах топового класса – ее первая серьезная звезда Мигель Анхель Ньето соревновался на маломощных байках с моторами 50, 80 и 125 кубиков. Зато побеждал в них с середины 60-х почти каждые выходные – и сперва заметки об этом просто стабильно публиковались в газетах маленькими колонками в самом конце.

После смерти Франко испанцы просто потребовали показать им по телевизору, кто же там так побеждал и побеждает все время – и трансляции мотогонок Ньето стали чуть ли не первыми подобного рода спортивными зрелищами в 70-х. Анхель гонялся до 86-го, выиграл 90 заездов, взял 139 подиумов и 13 мировых титулов – и, в общем-то, как раз и запустил манию мотогонок. Дальше в двигатель уже только подлила бензина реновация к Олимпиаде в Барселоне 92-го и создание в Каталонии суперсовременного и классного трека-полигона. А один из первых открытых в Испании гоночных треков – в Хересе (бывший тестовый трек «Ф-1» и для Гран-при Испании и Европы, сейчас принимает один из заездов) с 2018-го носит его имя.

Поскольку мотогонки всегда были дешевле и популярнее картов, то Испанию сходу захватила и не отпускала именно мотогоночная мания. И она раскрутилась до состояния невероятной машины.

В Италии же страсть никогда и не утихала, а теперь еще и появилась собственная структурированная фабрика талантов – академия Валентино Росси.

Откуда взялась речь про ограничения?

«Либерти Медиа» на отчете перед инвесторами активно расхваливала состояние нового приобретения – в каком чудесном состоянии находится MotoGP и какие невероятные у нее перспективы.

Главные мировые мотогонки, казалось бы, в неплохой форме: постоянно растущая выручка и операционная прибыль (до налогов, амортизации, отчислений и трат на административные расходы), сильная маржинальность, низкие ежегодные капитальные затраты…

Вроде бы и спортивный успех: 22 гонки в 17 странах, 5 крупнейших производителей, все из них побеждали в гонках в последних двух сезонах, 15 разных человек поднимались на подиумы, 8 разных победителей из 6 разных команд… (И не слова о доминировании «Дукати», между прочим!)

50 миллионов подписчиков в соцсетях, 140 миллионов совокупной цифровой аудитории на вебсайте и приложении, 3 млн общей посещаемости на гонках (для сравнения – у «Ф-1» 6 млн и 70 млн подписчиков), причем фанбаза активная и растущая: 82% следят больше 6 лет, 82% смотрят больше 75% гонок, 40% посещали хотя бы одну гонку, 24% – не домашнюю…

Однако более углубленный финансовый отчет показывает: налоги, амортизация и остальные отчисления по долгам съедают всю выручку и серия фиксирует убытки три года подряд – 38 млн, 8 млн и 28 млн.

Весь остальной рост – чисто из-за расширения числа гонок и добавления спринтов. Причем эффект уже исчерпан.

Зато растут «финансовые потери» – 25 млн, 17 млн и 67 млн с 2021-го по 2023-й.

Почему не получается их закрывать? Из-за распределения системы заработка: больше половины приходит за кратко- и среднесрочные ТВ-сделки и долгосрочные промоутерские контракты на проведение Гран-при, а коммерческие и спонсорские поступления дают меньше сотни миллионов долларов в год!

С учетом огромной доли всего двух рынков теперь ясно, почему: они суммарно достаточно большие вместе с захватом интереса части остального мира, но, похоже, из них просто уже выжали абсолютный максимум. Больше уже просто невозможно – даже несмотря на огромной фиксации на суперзвездах вроде Валентино Росси и Марка Маркеса.

Новыми героями пытаются сделать итальянского чемпиона Франческо Баньяю, а для испанской публики и создания антагонизма разгоняют и Мартина, и Акосту, но все равно: даже после двух титулов у Франческо в соцсетях, например, всего 1,6 млн подписчков. Для сравнения: у юниора «Феррари» Оливера Бермэна с одной гонкой и контрактом на «Хаас» в 2025-м – уже 2,1 млн!

Новые владельцы прекрасно понимают ситуацию, ведь цель сейчас – расширение в другие страны мира с огромной мотоциклетной культурной вроде обоих Америк и Юго-Восточной Азии. Таиланд, например, подписал контракт на принятие первого этапа сезона в ближайшие годы, также есть планы по расширению на Вьетнам и возвращение в Индию при сохранении этапов в Индонезии и Малайзии. И больше заездов в США и Южной Америке – ведь на данный момент законтрактованных еще нет!

Для того MotoGP и пригодился опыт «Либерти Медиа». На вектор намекает как раз речь Эспелeты для инвесторов – похоже, все уже определено:

«Глядя на календарь, вы увидите у нас отличное европейское присутствие, но спорт-то глобальный. Мы развиваемся на новых рынках вроде Юго-Восточной Азии, теперь у нас там есть заезд и мы дальше двигаемся для расширения и углубления важной фанбазы в регионе. Рассматривается много новых мест с большим интересом к мотоциклам, которые были бы ценны для производителей. Целим в создание новых гонок с привлекательной экономикой и опытом.

Успех в Юго-Восточной Азии – гид для нас по росту в Южной Америке, где тоже большой интерес к мотоциклам. США – еще одна огромная возможность, там огромная история мотоспорта и культура вождения мотоцикла очень важна. И у «Либерти» точно много опыта на американском рынке – мы получим с него бонусы.

Со всех этих растущих рынков мы сможем получить не только больше локаций и гонок, но и выручки от медиаправ, спонсорства и фанбазы.

Интерес к США обычен для любого вида спорта, все хотят расти там. Свершение «Формулы-1» – больше исключение, чем правило. Американский рынок крайне сложен к проникновению. Мы видели, как многие серии пытались туда войти – там сложно засадить семена. Особенно когда они видят что-то непривычное.

Нам не хватает только немного видимости и заметности. В остальном наш продукт очень простой и понятный к пониманию: 25 минут по субботам, 45 минут по воскресеньям, что очень позитивно для молодой аудитории и в особенности для американской аудитории».

«Наша цель – открыть его для более широкой аудитории, открыть его для более широкого диапазона коммерческих партнеров всех сортов, – подтвердил шеф «Либерти» Грег Маффей. – Наша цель – показать все то, каким восхитительным может быть MotoGP, более широкому миру, примерно как мы сделали с «Ф-1».

Конечно, по всему миру следят за национальными футбольными лигами без оглядки на национальности игроков, но MotoGP все-таки позиционируется как международный турнир. Логично, что продавать внутренние битвы Испании и Италии как ЧМ год за годом – вряд ли слишком привлекательно для мировых вещателей и брендов. А наращивать выручку уже нужно срочно – она стагнировала слишком долго. Введение новых лиц же видится быстрым решением с потенциально быстрым результатом – оттого такие обсуждения и поступили в публичное поле.

Никакого национализма, только бизнес. Просто теперь по-американски.

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Фото: Gettyimages /Mirco Lazzari gp / Stringer; IMAGO/Fotostand / Nachtigall, Alessio Marini/LiveMedia/Global Look Press