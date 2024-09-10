Педро де ла Роса: «Алонсо и Ньюи поладят фантастически. У обоих настрой победителей, они 24 часа в сутки думают, как сделать машину быстрее»
Амбассадор «Астон Мартин» и бывший пилот «Формулы-1» Педро де ла Роса гарантирует, что его приятель Фернандо Алонсо и новый технический босс команды Эдриан Ньюи сработаются в 2025 году.
«У обоих абсолютно одинаковый настрой, настрой победителей. Они всегда думают, как сделать машину быстрее – 24 часа в сутки. Они полны страсти, у них есть все компоненты, необходимые для побед в нашем деле.
Так что я не сомневаюсь, что они поладят фантастически, фантастически. Ожидаю, что будут очень долгие брифинги и собрания с Эдрианом и Фернандо на базе, а также на треке.
Есть люди – это точно про Фернандо и наверняка про Эдриана, хотя пока не убежден на 100 процентов – которые в более старшем возрасте умеют проигрывать еще хуже, они не могут принять поражение или проигрыш. Это топливо, которое течет в их венах», – сказал испанец.
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