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  • Фернандо Алонсо: «Можно многому научиться у Ньюи. Невероятный день для «Астон Мартин»
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Фернандо Алонсо: «Можно многому научиться у Ньюи. Невероятный день для «Астон Мартин»

Алонсо счастлив, что скоро начнет сотрудничество с Ньюи.

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо прокомментировал приход в команду конструктора Эдриана Ньюи в 2025 году.

«Я бы сказал, он был скорее источником вдохновения. Благодаря его таланту мы все стали лучше – гонщики, инженеры, команда. Нам пришлось поднять планку благодаря ему, чтобы мы могли соревноваться.

Сегодня невероятный день для команды. Видение Лоренса [Стролла] оформляется с этим новым зданием, с Эдрианом, с «Хондой». Безусловно, у нас команда будущего. Для меня это невероятная возможность поработать с Эдрианом, а у таких людей можно научиться очень многому.

Несколько недель я говорил с Лансом [Строллом] – у нас невероятная возможность работать со всеми в «Астон Мартин». Это часть роста на трассе и за ее пределами», – подчеркнул двукратный чемпион «Формулы-1».

«Астон Мартин» объявил о контракте с Ньюи. С болидами конструктора завоевано 25 титулов в «Ф-1»

Эдриан Ньюи: «Алонсо – легенда «Ф-1», не терпится поработать с ним»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Sky Sports
logoФернандо Алонсо
logoХонда
logoЭдриан Ньюи
logoФормула-1
logoАстон Мартин
logoЛанс Стролл
Лоренс Стролл
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