Фернандо Алонсо: «Можно многому научиться у Ньюи. Невероятный день для «Астон Мартин»
Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо прокомментировал приход в команду конструктора Эдриана Ньюи в 2025 году.
«Я бы сказал, он был скорее источником вдохновения. Благодаря его таланту мы все стали лучше – гонщики, инженеры, команда. Нам пришлось поднять планку благодаря ему, чтобы мы могли соревноваться.
Сегодня невероятный день для команды. Видение Лоренса [Стролла] оформляется с этим новым зданием, с Эдрианом, с «Хондой». Безусловно, у нас команда будущего. Для меня это невероятная возможность поработать с Эдрианом, а у таких людей можно научиться очень многому.
Несколько недель я говорил с Лансом [Строллом] – у нас невероятная возможность работать со всеми в «Астон Мартин». Это часть роста на трассе и за ее пределами», – подчеркнул двукратный чемпион «Формулы-1».
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