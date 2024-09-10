«Макларен» разрешил Бортолето присоединиться к «Зауберу» / «Ауди» (Grande Prêmio)
Бортолето стал главным претендентом на место в «Ауди».
Пилот «Формулы-2» Габриэль Бортолето сделал еще один шаг на пути к кокпиту в «Формуле-1» в «Заубере» (с сезона-2026 – «Ауди»).
Как сообщает бразильский портал Grande Prêmio, «Макларен» дал зеленый свет сделке своего юниора со швейцарской командой. Договоренность подразумевает возможность аренды как минимум на два сезона. Ранее итальянская пресса называла Габриэля предпочтительным вариантом для «Ауди».
Бортолето завоевал титул в дебютный сезон-2023 в «Формуле-3», а в нынешнем году занимает вторую строчку в «Ф-2».
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Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Grande Prêmio
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