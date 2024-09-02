Маттиа Бинотто о выборе пилота в «Заубер»: «Изучаем все доступные варианты»

Бинотто рассказал о процессе поиска пилота для «Заубера ».

Новый исполнительный и технический директор «Заубер» – «Ауди» Маттиа Бинотто отметил, что в команде рассматривают кандидатуры многих гонщиков.

На данный момент в «Заубере» уже подписали контракт с Нико Хюлькенбергом, а с кандидатурой его напарника команде только предстоит определиться.

«Мы изучаем все доступные нам варианты. Мы взвешиваем доступными нам варианты – в зависимости от того, на что мы решим сделать ставку – на молодость или на опыт. Пока решение не принято, но это должно произойти довольно скоро, поскольку не в наших интересах продолжать плодить слухи на эту тему.

Мы изучаем кандидатуры многих гонщиков. У нас есть Тео Пуршер – резервный пилот нашей команды в данный момент. Он – часть семьи, и вне всяких сомнений является одним из кандидатов.

Возможно и приглашение Габриэля Бортолето. Он очень хорошо выступает в «Формуле-2» и продемонстрировал свой талант. Так что мы определенно будем следить за ним, как и за многими другими. И эти имена не единственные в нашем списке.

Есть там люди и с большим потенциалом, и с большим опытом. Опять же, это вопрос того, что нам нужно правильно оценить ситуацию и понять, что именно нам требуется как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе», – рассказал Бинотто.

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