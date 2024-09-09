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  • Президент «Рено»: «Окончательное решение о переходе «Альпин» на двигатели «Мерседес» пока не принято»
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Президент «Рено»: «Окончательное решение о переходе «Альпин» на двигатели «Мерседес» пока не принято»

В «Альпин» пока не определились с будущим моторной программы в «Ф-1».

Президент «Рено» Лука де Мео заявил, что совет директоров рассматривает разные варианты развития команды «Альпин» и подготовки к переходу на новый технический регламент в 2026 году.

При этом де Мео признал экономические преимущества отказа «Альпин» от самостоятельного производства двигателей и перехода на клиентские моторы «Мерседеса».

«У нас есть четыре-пять недель, чтобы окончательно определиться с ситуацией на заседании совета директоров. Мы анализируем ситуацию, чтобы понять, какой именно подход стоит использовать в выступлениях в «Формуле-1» с 2026 года, чтобы быть конкурентоспособными. И мы оцениваем все варианты.

Идея перехода на двигатели «Мерседеса» находится в списке рассматриваемых вариантов, но я могу заверить вас, что окончательное решение еще не принято.

Если анализировать ситуацию исключительно с точки зрения финансов и того, какие траты потребуются для разработки своего двигателя к 2026 году в сравнении с тем, сколько средств можно сэкономить, используя клиентский двигатель, разница получится просто астрономической.

Так что любой, кто посмотрит на эти цифры, поймет, что существует решение подойти к переходу на новый технический регламент с более конкурентоспособным, и при этом менее дорогостоящим проектом.

При этом я все-таки повторюсь, что предложение еще только будет рассматриваться, и решение советом директоров пока не принято.

Нужно учитывать множество разных факторов. Например, как это скажется на маркетинге? Какими будут негативные последствия у такого выбора в противовес серьезной экономии финансов? Сопоставлять нужно самые разные факторы, и из этого сопоставления сложится общая картина. Мы стремимся построить конкурентоспособный проект, поэтому при принятии решения нужно тщательно взвесить все факторы и последствия.

При этом мы не собираемся ничего продавать. В Вири [в моторном подразделении] трудятся очень способные люди, и работают они не только над двигателями для «Формулы-1». Мы занимаемся и другими проектами», – рассказал де Мео.

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Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Autosport
logoФормула-1
logoМерседес
logoРено
logoАльпин
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