Фредерик Вассер о срыве перехода Ньюи в «Феррари»: «Возможно, когда-нибудь мы все-таки найдем общий язык»

Вассер высказался о сорвавшемся переходе Ньюи.

Руководитель «Феррари » признал, что команда хотела договориться с Эдрианом , но стороны не смогли договориться о деталях.

Ожидается, что о подписании контракта Ньюи с «Астон Мартин» будет объявлено перед Гран-при Азербайджана.

«Ньюи? Да, у нас были переговоры, обсуждения. Вероятно, его идеи пошли вразрез с тем, какие мысли о его возможной роли в «Феррари» были у меня.

Возможно, когда-нибудь мы все-таки найдем с Ньюи общий язык. Но, как я уже неоднократно говорил, один человек не может влиять на результаты команды. Сплоченная группа специалистов всегда сильнее одного человека», – рассказал Вассер .

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