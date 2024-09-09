Фредерик Вассер о срыве перехода Ньюи в «Феррари»: «Возможно, когда-нибудь мы все-таки найдем общий язык»
Вассер высказался о сорвавшемся переходе Ньюи.
Руководитель «Феррари» признал, что команда хотела договориться с Эдрианом, но стороны не смогли договориться о деталях.
Ожидается, что о подписании контракта Ньюи с «Астон Мартин» будет объявлено перед Гран-при Азербайджана.
«Ньюи? Да, у нас были переговоры, обсуждения. Вероятно, его идеи пошли вразрез с тем, какие мысли о его возможной роли в «Феррари» были у меня.
Возможно, когда-нибудь мы все-таки найдем с Ньюи общий язык. Но, как я уже неоднократно говорил, один человек не может влиять на результаты команды. Сплоченная группа специалистов всегда сильнее одного человека», – рассказал Вассер.
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Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Crash.net
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