Тото Вольфф об Абу-Даби-2021: «В мире есть худшие вещи, чем поражение в чемпионате»
Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф рассказал, как по прошествии лет относится к противоречивой развязке сезона-2021, когда на Гран-при Абу-Даби пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен опередил Льюиса Хэмилтона в борьбе за победу в гонке и чемпионате.
«Надо посмотреть на это более отстраненным взглядом. [Хэмилтон] является величайшим пилотом «Ф-1» всех времен. Он побил все рекорды, и остался лишь один, по титулам – он сравнялся с Михаэлем Шумахером, еще одним великим пилотом, если не величайшим наряду с Льюисом.
Что есть, то есть. И мы не можем это изменить.
Хотел бы я, чтобы все сложилось иначе? Разумеется. Считаю ли я, что случившееся в 2021 году было чем-то похожим на справедливость? Нет, не было. Однако мы не можем повернуть время вспять, и есть худшие вещи, чем поражение в гонке или чемпионате. В мире происходят более драматичные события», – подчеркнул Вольфф.
Тото Вольфф не жалеет об уходе Хэмилтона: «Перемены – плюс для Льюиса, для «Мерседеса» тоже важно пойти в другом направлении, может»
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