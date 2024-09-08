Марк Уэббер: «Пиастри сумел показать, что готов бороться с лучшими»

Уэббер высказался о прогрессе Пиастри.

Бывший пилот «Формулы-1», который сейчас работает менеджером Оскара Пиастри , отметил то, насколько трудно пришлось австралийцу с учетом того, что перед переходом в «Макларен» он больше года был резервным пилотом «Альпин » и вообще не участвовал в гонках.

«Он пришел в «Формулу-1» после того, как у него был перерыв от гонок длиною в 15 месяцев. Прежде чем дебютировать в Гран-при, он очень долго не участвовал в гонках. И да, разумеется, для него это было очень непросто.

Разумеется, гонщику всегда нужно работать над улучшением своих умений, а у Оскара была вот эта фаза, в течение которой он вообще не участвовал в гонках. Так что переход в «Формулу-1» стал для него серьезным испытанием, мы все это прекрасно понимаем. И все таки он сумел показать, что готов бороться с лучшими. Он гоняется с уважением к соперникам, при этом борется жестко и чисто», – рассказал Уэббер .

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