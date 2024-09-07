Маттиа Бинотто: «Ауди» была единственной командой, к которой я надеялся присоединиться. После «Феррари» я бы принял лишь настоящий вызов»
Глава проекта «Ауди» в «Формуле-1» (ныне «Заубер») Маттиа Бинотто рассказал о причинах, побудивших его присоединиться к команде после 28 лет в «Феррари».
«После «Феррари» я бы принял лишь настоящий вызов. Если честно, «Ауди» была единственной командой, к которой я надеялся присоединиться – из-за этого вызова, из-за амбиций, из-за того, что это старт «Ауди» в «Ф-1».
К счастью, меня позвали. Все было очень внезапно. Мы приняли решение за пару дней.
Мы знаем, как тяжело превратить обычную команду в команду-победительницу. Это бизнес-трансформация, это люди, процессы, методики, навыки, настрой, инфраструктура – все важно», – заявил Маттиа.
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