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Маттиа Бинотто о возможности приглашения Феттеля: «Я работаю в «Заубере» всего пару недель – нужно во всем разобраться»

Бинотто высказался о вероятности приглашения Себастьяна Феттеля.

Новый исполнительный директор «Заубер» – «Ауди» Маттиа Бинотто не стал исключать возможности возвращения четырехкратного чемпиона в «Формулу-1».

В данный момент в «Заубере» [команда сменит название на «Ауди» с 2026 года] договорились с Нико Хюлькенбергом, а место его напарника остается вакантным.

В свою очередь Бинотто спросили, рассматривается ли кандидатура Себастьяна Феттеля, который закончил карьеру в 2022 году.

«Я люблю Себастьяна. Мы очень хорошо друг друга знаем по совместному опыту работы в прошлом. Я знаю, насколько он сильная личность и сильный гонщик.

Тем не менее, я работаю в «Заубере» всего несколько недель. Для начала мне нужно во всем разобраться, осмотреться, а дальше мы в какой-то момент примем решение по составу пилотов. И мы должны принять решение, которое будет правильным для «Ауди». В контексте не только сезона-2025, но и будущего команды в целом», – рассказал Бинотто.

«Отдал бы предпочтение Шумахеру». Себастьян Феттель – о наилучшей замене для Сарджента в «Уильямсе»

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Sport.de
logoЗаубер
logoСебастьян Феттель
logoАуди
logoФормула-1
logoМаттиа Бинотто
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