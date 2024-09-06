Маттиа Бинотто о возможности приглашения Феттеля: «Я работаю в «Заубере» всего пару недель – нужно во всем разобраться»
Бинотто высказался о вероятности приглашения Себастьяна Феттеля.
Новый исполнительный директор «Заубер» – «Ауди» Маттиа Бинотто не стал исключать возможности возвращения четырехкратного чемпиона в «Формулу-1».
В данный момент в «Заубере» [команда сменит название на «Ауди» с 2026 года] договорились с Нико Хюлькенбергом, а место его напарника остается вакантным.
В свою очередь Бинотто спросили, рассматривается ли кандидатура Себастьяна Феттеля, который закончил карьеру в 2022 году.
«Я люблю Себастьяна. Мы очень хорошо друг друга знаем по совместному опыту работы в прошлом. Я знаю, насколько он сильная личность и сильный гонщик.
Тем не менее, я работаю в «Заубере» всего несколько недель. Для начала мне нужно во всем разобраться, осмотреться, а дальше мы в какой-то момент примем решение по составу пилотов. И мы должны принять решение, которое будет правильным для «Ауди». В контексте не только сезона-2025, но и будущего команды в целом», – рассказал Бинотто.
«Отдал бы предпочтение Шумахеру». Себастьян Феттель – о наилучшей замене для Сарджента в «Уильямсе»
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий