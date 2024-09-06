Гельмут Марко: «В одно время смогли договориться с «Мерседесом» о поставках двигателей, но Вольфф не поддержал сделку»
«Ред Булл» мог использовать двигатели «Мерседеса» вместо «Хонды».
Советник «Ред Булл» рассказал, что после решения прекратить сотрудничество с «Рено» ему почти удалось договориться о поставках двигателей «Мерседеса». Но в итоге босс «Мерседеса» Тото Вольфф, учитывая соперничество команд, не дал добро на совершение сделки.
«В 2014 году, когда в силу вступил текущий моторный регламент, наш поставщик силовых установок [«Рено»], к сожалению, не смог обеспечить нам конкурентоспособный двигатель.
В то время между «Ред Булл» и «Мерседесом» шло острое соперничество, да и наш босс [Дитрих Матешиц] был явно не в восторге. И я сказал: «Слушайте, с нынешним двигателем у нас нет возможности мотивировать людей работать. Потому что все понимают, что с этим двигателем мы не сможем выиграть».
Так что мы смогли договориться с «Мерседесом», мы с Ники Лаудой пожали друг другу руки, все было согласовано. Но Тото Вольфф не поддержал сделку, поэтому она сорвалась».
По словам Марко, со временем в «Ред Булл» решили обратиться к «Хонде», несмотря на то, что ранее японская компания потерпела неудачу, сотрудничая с «Маклареном»:
«Мы обратились к «Хонде». На тот момент «Хонде» не удалось построить конкурентоспособный двигатель для «Макларена», но у меня была определенная информация о том, что именно планируют в «Хонде». Так что мы решили, что нам стоит рискнуть и пойти дальше.
При этом я не считал данную сделку сильно рискованной, потому что знал, сколько ресурсов в «Хонде» вложили в развитие двигателя, как много проводят стендовых испытаний и так далее. Мы знали, что они настроены очень серьезно».
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