Нико Росберг о Пиастри и Норрисе: «Титул напарника – худший опыт, это просто ужасно»

Росберг понимает нежелание Пиастри видеть Норриса чемпионом

Чемпион «Формулы-1» 2016 года Нико Росберг призвал «Макларен» помочь Ландо Норрису в борьбе за титул, однако согласился, что его напарник Оскар Пиастри окажется в сложном положении.

«Для Оскара это тяжелая ситуация. У него должен быть контракт первого номера, там не говорится, что нужно помогать Ландо. Оскар тоже выступает блестяще и, с его точки зрения, заслуживает все эти шансы на победы в гонках.

И не будем забывать, что математически он все еще способен стать чемпионом. Он не так уж далеко от Ландо – сколько там, 40 очков или вроде того (44 – Спортс)», – заявил Нико в подкасте Sky Sports F1.

Соведущая подкаста Натали Пикнхэм также поделилась мыслями:

«Ты не хочешь видеть, как напарник становится чемпионом в болиде, в котором ты потенциально мог бы выиграть титул. Это же худшее, что может случиться».

Росберг, дважды проигрывавший партнеру по «Мерседесу » Льюису Хэмилтону в 2014 и 2015 годах, ответил:

«Да, Натали, это действительно худший опыт. Это просто ужасно, Натали».

«Извини», – отреагировала Пинкхэм.

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