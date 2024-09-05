Нико Росберг о Пиастри и Норрисе: «Титул напарника – худший опыт, это просто ужасно»
Чемпион «Формулы-1» 2016 года Нико Росберг призвал «Макларен» помочь Ландо Норрису в борьбе за титул, однако согласился, что его напарник Оскар Пиастри окажется в сложном положении.
«Для Оскара это тяжелая ситуация. У него должен быть контракт первого номера, там не говорится, что нужно помогать Ландо. Оскар тоже выступает блестяще и, с его точки зрения, заслуживает все эти шансы на победы в гонках.
И не будем забывать, что математически он все еще способен стать чемпионом. Он не так уж далеко от Ландо – сколько там, 40 очков или вроде того (44 – Спортс)», – заявил Нико в подкасте Sky Sports F1.
Соведущая подкаста Натали Пикнхэм также поделилась мыслями:
«Ты не хочешь видеть, как напарник становится чемпионом в болиде, в котором ты потенциально мог бы выиграть титул. Это же худшее, что может случиться».
Росберг, дважды проигрывавший партнеру по «Мерседесу» Льюису Хэмилтону в 2014 и 2015 годах, ответил:
«Да, Натали, это действительно худший опыт. Это просто ужасно, Натали».
«Извини», – отреагировала Пинкхэм.
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