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«Формула-3» представила болид нового поколения

«Формула-3» начнет использовать новые гоночные машины в 2025-2027 годах.

Болид станет ближе по дизайну к автомобилям «Формулы-1» и «Формулы-2».

Машина оборудована 6-цилиндровым 3,4-литровым двигателем «Мекахром» мощностью в 380 л.с. Шасси создано компанией «Даллара» в соответствии с со стандартами безопасности 2025 года.

Максимальная скорость составляет 300 км/ч, латеральное ускорение – до 2,6G, замедление на торможении – до 1,9G, разгон до 100 км/ч – 3 секунды, до 200 км/ч – 7,7 секунды.

Форнароли стал чемпионом «Формулы-3» благодаря обгону в последнем повороте сезона, не одержав ни одной победы, Мегетуниф выиграл 2-ю гонку в Италии, Мини – 2-й

Изображения: сайт ФИА

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт ФИА
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