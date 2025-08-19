  • Спортс
Гельмут Марко: «Если в следующем году «Ред Булл» вдруг окажется неконкурентоспособным – Ферстаппен сможет пересмотреть свое решение»

Марко не удивлен решением Ферстаппена остаться.

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко рассказал, что считает решение Макса Ферстаппена продолжить выступления за австрийскую команду в следующем сезоне вполне логичным.

«Из всех заявлений Макса было ясно, что он хочет остаться в «Ред Булл». И это вполне разумно – даже учитывая то, что у него была возможность воспользоваться опцией [досрочного расторжения контракта].

Никто не знает, как ситуация будет выглядеть в 2026 году. Если говорить о двигателях, то «Мерседес» зарекомендовал себя как лидера в своем классе, но никаких доказательств [что мотор «Мерседеса» будет лучшим] у нас нет.

Если же говорить о шасси, то сейчас вообще никто не знает, кому удастся сорвать джекпот. Так что в отношении следующего сезона существует очень много неопределенности. И с точки зрения оценки дальнейших перспектив для Макса было гораздо разумнее остаться в нынешней команде, изучить ситуацию. Ну и если в следующем году «Ред Булл» вдруг окажется неконкурентоспособным – пересмотреть свое решение.

Макс является важной частью нашей команды. И своих успехов он достиг именно вместе с «Ред Булл», за всю свою карьеру в «Ф-1» он выступал только за рулем болидов «Ред Булл Рейсинг», да и в целом он просто является важным членом нашей семьи», – рассказал Марко.

В «Ф-1» еще свободно 8 машин на следующий сезон. Кто же их займет?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: crash.net
