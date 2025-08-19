  • Спортс
  Фернандо Алонсо об интересе «Кадиллака» к Друговичу: «Надеюсь, это случится. Фелипе невероятно талантлив»
Фернандо Алонсо об интересе «Кадиллака» к Друговичу: «Надеюсь, это случится. Фелипе невероятно талантлив»

Алонсо надеется увидеть Друговича в «Формуле-1».

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо рассказал, что был бы рад переходу Фелипе Друговича в «Кадиллак» в качестве основного гонщика.

Другович, который в данный момент является резервным пилотом «Астон Мартин», считает одним из главных претендентов на место в «Кадиллаке», наряду с Серхио Пересом и Валттери Боттасом.

«Надеюсь, что это случится. Было бы здорово увидеть его в «Формуле-1». Он невероятно талантлив, что и продемонстрировал в «Формуле-2». И мы можем видеть это, работая с ним ежедневно.

Будь то работа на симуляторе или пятничные практики – Фелипе всегда выполняет ту работу, которую от него просит команда, даже с учетом крайне ограниченных возможности в работе на трассе.

Так что да, было бы очень интересно посмотреть за Друговичем в «Формуле-1» в качестве постоянного участника. Надеюсь, что это произойдет», – рассказал Алонсо.

В «Ф-1» еще свободно 8 машин на следующий сезон. Кто же их займет?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: crash.net
