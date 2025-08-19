Фредерик Вассер о переходе Хэмилтона: «Если бы объявили все в промежутке между Имолой и Монако, у многих могла начаться паника»

Вассер предпочитает избегать громких историй в прессе.

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассер рассказал, что в работе с командой предпочитает действовать спокойно и рассудительно. Отметив, что различные скандалы и слухи часто вредят коллективу.

В качестве примера француз привел ситуацию со слухами о будущем Макса Ферстаппена и влиянии этого на команду «Ред Булл ».

«Дело не конкретно во мне и моем подходе. А в том, что подобные вещи, когда происходят внутри команды, могут отвлекать и привести к потере концентрации.

Например, посмотрите на «Ред Булл» и на события, которые происходили там в последние недели. В прессе только и обсуждали слухи о будущем Ферстаппена.

И я должен сказать, что в этом сила «Макларена» – им удается держаться подальше от разного рода историй и потрясений.

Именно поэтому я решил объявить о переходе Льюиса Хэмилтона в «Феррари » еще до начала прошлого сезона. Если бы я сделал это где-нибудь в промежутке между гонками в Имоле и Монте-Карло, например, это привело бы к тому, что у многих могла начаться паника.

В то же время за счет того, что мы действовали именно так, Карлос Сайнс с самого начала знал о сложившейся ситуации и сделал все необходимое еще до того, как информация попала в прессу. И сосредоточен он был именно на своей работе», – рассказал Вассер.

В «Ф-1» еще свободно 8 машин на следующий сезон. Кто же их займет?