  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Фредерик Вассер о переходе Хэмилтона: «Если бы объявили все в промежутке между Имолой и Монако, у многих могла начаться паника»
0

Фредерик Вассер о переходе Хэмилтона: «Если бы объявили все в промежутке между Имолой и Монако, у многих могла начаться паника»

Вассер предпочитает избегать громких историй в прессе.

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассер рассказал, что в работе с командой предпочитает действовать спокойно и рассудительно. Отметив, что различные скандалы и слухи часто вредят коллективу.

В качестве примера француз привел ситуацию со слухами о будущем Макса Ферстаппена и влиянии этого на команду «Ред Булл».

«Дело не конкретно во мне и моем подходе. А в том, что подобные вещи, когда происходят внутри команды, могут отвлекать и привести к потере концентрации.

Например, посмотрите на «Ред Булл» и на события, которые происходили там в последние недели. В прессе только и обсуждали слухи о будущем Ферстаппена.

И я должен сказать, что в этом сила «Макларена» – им удается держаться подальше от разного рода историй и потрясений.

Именно поэтому я решил объявить о переходе Льюиса Хэмилтона в «Феррари» еще до начала прошлого сезона. Если бы я сделал это где-нибудь в промежутке между гонками в Имоле и Монте-Карло, например, это привело бы к тому, что у многих могла начаться паника.

В то же время за счет того, что мы действовали именно так, Карлос Сайнс с самого начала знал о сложившейся ситуации и сделал все необходимое еще до того, как информация попала в прессу. И сосредоточен он был именно на своей работе», – рассказал Вассер.

В «Ф-1» еще свободно 8 машин на следующий сезон. Кто же их займет?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
logoМакс Ферстаппен
logoЛьюис Хэмилтон
logoФормула-1
logoКарлос Сайнс
logoФредерик Вассер
logoРед Булл
logoФеррари
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Хуан-Пабло Монтойя: «На месте Расселла, будь у меня возможность уйти в другую команду, я бы так и сделал»
136 минут назад
Тото Вольфф об уходе Хорнера: «Чемпионат потерял настоящую личность»
6сегодня, 12:02
Гельмут Марко: «Если в следующем году «Ред Булл» вдруг окажется неконкурентоспособным – Ферстаппен сможет пересмотреть свое решение»
сегодня, 10:54
Фернандо Алонсо об интересе «Кадиллака» к Друговичу: «Надеюсь, это случится. Фелипе невероятно талантлив»
сегодня, 10:10
Ландо Норрис: «В следующем сезоне отрывы между командами возрастут. Но это не значит, что гонки станут хуже»
1сегодня, 09:10
Фредерик Вассер: «Мы с Хэмилтоном недооценили масштабы изменения окружения при переходе в «Феррари»
13сегодня, 08:26
Алекс Албон об успехах в сезоне-2025: «Использую шансы, которые у меня появляются, и не допускаю ошибок»
вчера, 16:47
Андреа Стелла: «У болида «Макларена» есть свои слабые стороны»
7вчера, 15:32
Организаторы Гран-при Малайзии надеются вернуть этап в календарь «Формулы-1»
5вчера, 14:22
Джонни Херберт о возможном уходе Хэмилтона: «Сайнс блестяще справлялся с задачей и не уступал Леклеру в «Феррари»
22вчера, 12:39
Ко всем новостям
Последние новости
В Красноярске завершился шестой этап «Открытого чемпионата РДС» по дрифту
сегодня, 13:01Фото
Этап чемпионата по дрифту RDS Open пройдет в Красноярске 16 и 17 августа
12 августа, 10:27
Тимофей Добровольский одержал первую победу в RDS GP на «Красном кольце»
111 августа, 18:44Фото
Экипаж Вартаняна и Булатова впервые выиграл гонку REC на новом суперкаре «Ауди», став четвертым победителем в сезоне
11 августа, 16:55Фото
REC снова испытает гонщиков на прочность на четвертом этапе серии в Подмосковье
6 августа, 12:21Фото
Этап Гран-При Российской Дрифт Серии пройдет в Красноярске 9 и 10 августа, уик-энд RDS Open – 16 и 17 августа
1 августа, 12:05Фото
Экипаж Алешина и Ременяко одержал победу в дождевой гонке «REC 4 часа Игора Драйв» на фестивале GARAGE FEST
28 июля, 14:49Фото
В Санкт-Петербурге завершился пятый этап «Открытого чемпионата РДС» по дрифту
28 июля, 14:32Фото
Где смотреть Гран-при Венгрии-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
128 июля, 06:24
Пятый этап RDS Open пройдет в рамках фестиваля GARAGE FEST на «Игора Драйв»
22 июля, 10:55Фото