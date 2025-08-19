Дэвид Култхард: «Возникнут ситуации, которые неизбежно приведут к конфликту между Норрисом и Пиастри»

Култхард ждет обострения в борьбе Норриса и Пиастри за титул.

Бывший пилот «Формулы-1» Дэвид Култхард считает, что уважительному и спокойному отношению Оскара Пиастри и Ландо Норриса друг к другу скоро придет конец.

Култхард уверен, что между гонщикам рано или поздно возникнет конфликт, учитывая то, что нынешний сезон может стать для них единственным в карьере шансом стать чемпионом «Формулы-1».

«Понятие напарников по команде в «Формуле-1» не является корректным. Потому что другой парень – это не твой друг, нет. Он твой главный соперник. Он тот, для которого твой успех будет означать его провал, и наоборот. И ты всегда будешь радоваться его провалу.

Все очень просто, потому что именно эти соперничества ведут к успеху, способствуют его достижению. Ты надеешься оказать на соперника психологическое давление, чтобы получить преимущество.

Так что да, в этом отношении любой спортсмен или спортсменка, любой человек занимающийся спортом понимает, что ты не можешь радоваться успеху другого человека, когда ты сам пытаешься его победить.

Ты можешь восхищаться им, пожать ему руку, проявить спортивное уважение, но если ты радуешься тому, что соперник тебя победил – с тобой что-то не так.

Поэтому в «Макларене » неизбежно будут возникать сложные ситуации, которые неизбежно приведут к конфликту между Норрисом и Пиастри. И мы уже видели первые признаки того, что это случится.

Один из этих парней станет чемпионом по итогам нынешнего сезона. И, возможно, это будет их единственным шансом на титул. Ведь в следующем году болид «Макларена» может быть уже далеко не так хорош. В следующем году это будет уже совершенно другой вид спорта, пусть он и будет по-прежнему называться «Формула-1». Но нынешний сезон может быть единственным их шансом на титул», – рассказал Култхард.

