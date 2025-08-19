6

Тото Вольфф об уходе Хорнера: «Чемпионат потерял настоящую личность»

Вольфф высказался об уходе Хорнера из «Ф-1».

Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф рассказал о своем отношении к тому, что Кристиан Хорнер, по крайней мере на время, покинул «Формулу-1».

Вольфф и Хорнер всегда считались непримиримыми соперниками и часто конфликтовали на публике, но австриец признал, что с увольнением Хорнера из «Ред Булл» чемпионат потерял одну из наиболее ярких личностей.

«Что я об этом думаю? Ну, за последние 12-15 лет он довольно часто вел себя как полный говнюк. Он руководствовался совершенно другими ценностями, но даже у твоего злейшего врага есть лучший друг, так что не все так однозначно.

Ведь, с другой стороны, Кристиан был очень успешен в своей работе. Но теперь он ушел, по крайней мере на какое-то время, и я могу сказать, что «Формула-1» потеряла настоящую личность.

Кристиан был противоречивой, неоднозначной фигурой, но он был одним из главных действующих лиц в «Ф-1». Можно с уверенностью говорить, что по значимости его можно сравнить с кем-то из великих гонщиков.

И сейчас, смотря на ситуацию в «Формуле-1», я могу сказать, что среди боссов команд почти не осталось настоящих динозавров. Может быть только я. Ну и в какой-то степени динозавром еще можно назвать Фреда Вассера», – рассказал Вольфф.

Новый босс «Ред Булл» – какой он? И как планирует выбираться из кризиса?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: crash.net
