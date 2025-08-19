  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Хуан-Пабло Монтойя: «На месте Расселла, будь у меня возможность уйти в другую команду, я бы так и сделал»
4

Хуан-Пабло Монтойя: «На месте Расселла, будь у меня возможность уйти в другую команду, я бы так и сделал»

Монтойя не удивится уходу Расселла из «Мерседеса».

Бывший пилот «Формулы-1» Хуан-Пабло Монтойя поделился мнением о контрактной ситуации Джорджа Расселла.

Расселл, чей контракт с «Мерседесом» истекает в конце года, пока так и не подписал новое соглашение.

Предполагается, что причиной разногласий является длительность соглашения – Расселл хотел бы заключить многолетний контракт, в то время как в «Мерседесе» готовы предложить ему контракт по схеме 1+1. Причиной, вероятно, является интерес к приглашению Макса Ферстаппена в 2027 году.

«Думаю, проблема в том, что Джорджу Расселлу предлагают только однолетний контракт. И контракт Кими Антонелли, как мне кажется, тоже будет продлен только на год.

На месте Джорджа Расселла, будь у меня возможность уйти в другую команду, я бы это сделал. То есть, если бы к Расселлу сегодня пришли из «Астон Мартин» и предложили ему контракт, на его месте я бы согласился. И ему стоит согласиться. Только после этого в «Мерседесе» осознают, что потеряли, и начнут думать о том, что им делать дальше», – рассказал Монтойя.

Пиастри – король стабильности «Ф-1». 40 гонок подряд в очках – как он это делает?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: GP Blog
logoМакс Ферстаппен
logoМерседес
logoФормула-1
logoАстон Мартин
logoРед Булл
logoХуан-Пабло Монтойя
logoДжордж Расселл
logoАндреа Кими Антонелли
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Андреа Кими Антонелли: «Мне очень повезло – в «Мерседесе» у меня есть возможность учиться, не испытывая давления со стороны»
255 минут назад
Дэвид Култхард: «Возникнут ситуации, которые неизбежно приведут к конфликту между Норрисом и Пиастри»
сегодня, 15:09
Фредерик Вассер о переходе Хэмилтона: «Если бы объявили все в промежутке между Имолой и Монако, у многих могла начаться паника»
сегодня, 12:42
Тото Вольфф об уходе Хорнера: «Чемпионат потерял настоящую личность»
10сегодня, 12:02
Гельмут Марко: «Если в следующем году «Ред Булл» вдруг окажется неконкурентоспособным – Ферстаппен сможет пересмотреть свое решение»
1сегодня, 10:54
Фернандо Алонсо об интересе «Кадиллака» к Друговичу: «Надеюсь, это случится. Фелипе невероятно талантлив»
сегодня, 10:10
Ландо Норрис: «В следующем сезоне отрывы между командами возрастут. Но это не значит, что гонки станут хуже»
1сегодня, 09:10
Фредерик Вассер: «Мы с Хэмилтоном недооценили масштабы изменения окружения при переходе в «Феррари»
15сегодня, 08:26
Алекс Албон об успехах в сезоне-2025: «Использую шансы, которые у меня появляются, и не допускаю ошибок»
вчера, 16:47
Андреа Стелла: «У болида «Макларена» есть свои слабые стороны»
7вчера, 15:32
Ко всем новостям
Последние новости
В начале августа в России завершился первый федеральный автопробег «Путь»
сегодня, 14:47
В Красноярске завершился шестой этап «Открытого чемпионата РДС» по дрифту
сегодня, 13:01Фото
Этап чемпионата по дрифту RDS Open пройдет в Красноярске 16 и 17 августа
12 августа, 10:27
Тимофей Добровольский одержал первую победу в RDS GP на «Красном кольце»
111 августа, 18:44Фото
Экипаж Вартаняна и Булатова впервые выиграл гонку REC на новом суперкаре «Ауди», став четвертым победителем в сезоне
11 августа, 16:55Фото
REC снова испытает гонщиков на прочность на четвертом этапе серии в Подмосковье
6 августа, 12:21Фото
Этап Гран-При Российской Дрифт Серии пройдет в Красноярске 9 и 10 августа, уик-энд RDS Open – 16 и 17 августа
1 августа, 12:05Фото
Экипаж Алешина и Ременяко одержал победу в дождевой гонке «REC 4 часа Игора Драйв» на фестивале GARAGE FEST
28 июля, 14:49Фото
В Санкт-Петербурге завершился пятый этап «Открытого чемпионата РДС» по дрифту
28 июля, 14:32Фото
Где смотреть Гран-при Венгрии-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
128 июля, 06:24