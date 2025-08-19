Хуан-Пабло Монтойя: «На месте Расселла, будь у меня возможность уйти в другую команду, я бы так и сделал»

Монтойя не удивится уходу Расселла из «Мерседеса».

Бывший пилот «Формулы-1» Хуан-Пабло Монтойя поделился мнением о контрактной ситуации Джорджа Расселла.

Расселл, чей контракт с «Мерседесом » истекает в конце года, пока так и не подписал новое соглашение.

Предполагается, что причиной разногласий является длительность соглашения – Расселл хотел бы заключить многолетний контракт, в то время как в «Мерседесе» готовы предложить ему контракт по схеме 1+1. Причиной, вероятно, является интерес к приглашению Макса Ферстаппена в 2027 году.

«Думаю, проблема в том, что Джорджу Расселлу предлагают только однолетний контракт. И контракт Кими Антонелли, как мне кажется, тоже будет продлен только на год.

На месте Джорджа Расселла , будь у меня возможность уйти в другую команду, я бы это сделал. То есть, если бы к Расселлу сегодня пришли из «Астон Мартин » и предложили ему контракт, на его месте я бы согласился. И ему стоит согласиться. Только после этого в «Мерседесе» осознают, что потеряли, и начнут думать о том, что им делать дальше», – рассказал Монтойя.

