  • Фредерик Вассер: «Мы с Хэмилтоном недооценили масштабы изменения окружения при переходе в «Феррари»
2

Фредерик Вассер: «Мы с Хэмилтоном недооценили масштабы изменения окружения при переходе в «Феррари»

Вассер объяснил природу трудностей Хэмилтона.

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассер признал, что они вместе с Хэмилтоном недооценили масштабы культурных изменений и особенностей, к которым Льюису придется адаптироваться при смене команды.

«Льюис и я, мы вместе, возможно, недооценили масштабы изменения окружения, как и тот факт, что Льюис, можно так сказать, провел все 20 лет выступая почти что за одну команду.

Сначала это был «Макларен-Мерседес», а потом он перешел в заводской «Мерседес» – но это была британская команда, с базой в Брэкли, с теми же самыми инженерами, той же культурой, ну и так далее.

Получается, что он провел в этом окружении 18 лет, с 2006 до 2024 года, а потом оказался в «Феррари». А мы по глупости ожидали, что ему сразу удастся взять все под контроль.

И Хэмилтон не тот, кто привык менять команду каждые два года. Для примера можно взять того же Карлоса Сайнса. За свою карьеру он выступал за «Торо Россо», «Рено», «Макларен», «Феррари», а теперь перешел в «Уильямс». За восемь лет он четырежды менял команду. То есть для него это привычное дело. В случае с Льюисом все совсем не так.

С точки зрения культурных особенностей «Феррари» отличается от «Мерседеса» заметно сильнее, чем «Мерседес» отличается от «Макларена». И мы недооценили этот фактор.

И Льюису потребовалось где-то пять гонок, чтобы как-то взять ситуацию под контроль. И я бы сказал, что уже на этапах в Канаде, Испании, Великобритании и Австрии он уже был в хорошей форме. Это так.

Уик-энд в Спа получился тяжелым, но по другим причинам, из-за трудной квалификации. Но в гонке Льюис был хорош. В то время как в Венгрии было больше деталей. В квалификации одна машина (Леклер) оказалась первой, а вторая 11-й. Но все легко могло бы закончиться так, что Шарль бы оказался 11-м, а Льюис 12-м», – рассказал Вассер.

Пиастри – король стабильности «Ф-1». 40 гонок подряд в очках – как он это делает?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: F1i.com
