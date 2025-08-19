  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Ландо Норрис: «В следующем сезоне отрывы между командами возрастут. Но это не значит, что гонки станут хуже»
0

Ландо Норрис: «В следующем сезоне отрывы между командами возрастут. Но это не значит, что гонки станут хуже»

Норрис не ждет ухудшения гонок при новом регламенте «Ф-1».

Пилот «Макларена» Ландо Норрис поделился ожиданиями от следующего сезона, когда чемпионат перейдет на новые правила и новые болиды.

По словам Норриса, несмотря на общее падение скоростей и спорное распределение мощности между ДВС и электрической составляющей новых моторов, сами гонки по зрелищности могут не пострадать.

«Болиды станут другими, и в какой-то мере это хорошо. Если говорить о «Формуле-1» как о вершине автоспорта, то я не думаю, что с точки зрения уровня конкуренции можно добиться чего-то большего, чем мы видим в последние годы.

Да, в следующем сезоне отрывы между командами вырастут. Но это не значит, что гонки от этого станут хуже. Мне кажется, есть много вещей, которые могут сделать сами гонки только лучше.

Лично мне не очень нравится лишь одно – увеличение искусственных факторов. Не хочется, чтобы гонки выглядели не настоящими, предсказуемыми. Вот это мне кажется неправильным.

Да, новые болиды станут еще медленнее в поворотах и так далее. Они уже не будут столь хороши с точки зрения времени прохождения круга. Они не будут казаться такими быстрыми, потому что к концу прямой они будут не разгоняться, а замедляться. Да, все будет выглядеть не настолько зрелищно. Но это можно расценить и как шаг в сторону возвращения к норме. И это в любом случае новый вызов для всех.

 Как гонщикам, нам просто нужны машины, которыми мы сможем нормально управлять. Честно говоря, лично мне не нравится вся эта чушь с постоянным использованием DRS и так далее – я просто хочу управлять своим болидом. Переключать передачи – и все. Вот, что мне нравится – возможность атаковать, пытаться действовать на пределе возможностей», – рассказал Норрис.

В «Ф-1» еще свободно 8 машин на следующий сезон. Кто же их займет?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
logoЛандо Норрис
регламент
logoФормула-1
logoМакларен
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Фредерик Вассер: «Мы с Хэмилтоном недооценили масштабы изменения окружения при переходе в «Феррари»
3сегодня, 08:26
Алекс Албон об успехах в сезоне-2025: «Использую шансы, которые у меня появляются, и не допускаю ошибок»
вчера, 16:47
Андреа Стелла: «У болида «Макларена» есть свои слабые стороны»
7вчера, 15:32
Организаторы Гран-при Малайзии надеются вернуть этап в календарь «Формулы-1»
5вчера, 14:22
Джонни Херберт о возможном уходе Хэмилтона: «Сайнс блестяще справлялся с задачей и не уступал Леклеру в «Феррари»
21вчера, 12:39
На трассе Гран-при Австралии появится трибуна имени Оскара Пиастри
5вчера, 11:57
Фернандо Алонсо о регламенте 2026 года: «Я лучше дождусь тестов за рулем реального болида»
1вчера, 11:18
Хуан-Пабло Монтойя: «Хэмилтон точно не собирается заканчивать карьеру в этом году. Уверен, он даст себе еще минимум два сезона»
1вчера, 10:41
Хорнер ведет переговоры с «Кадиллаком» (Auto-Moto)
20вчера, 10:11
Том Коронель о Гран-при Нидерландов: «третье место – это лучший результат, на который может рассчитывать Ферстаппен»
3вчера, 09:01
Ко всем новостям
Последние новости
Этап чемпионата по дрифту RDS Open пройдет в Красноярске 16 и 17 августа
12 августа, 10:27
Тимофей Добровольский одержал первую победу в RDS GP на «Красном кольце»
111 августа, 18:44Фото
Экипаж Вартаняна и Булатова впервые выиграл гонку REC на новом суперкаре «Ауди», став четвертым победителем в сезоне
11 августа, 16:55Фото
REC снова испытает гонщиков на прочность на четвертом этапе серии в Подмосковье
6 августа, 12:21Фото
Этап Гран-При Российской Дрифт Серии пройдет в Красноярске 9 и 10 августа, уик-энд RDS Open – 16 и 17 августа
1 августа, 12:05Фото
Экипаж Алешина и Ременяко одержал победу в дождевой гонке «REC 4 часа Игора Драйв» на фестивале GARAGE FEST
28 июля, 14:49Фото
В Санкт-Петербурге завершился пятый этап «Открытого чемпионата РДС» по дрифту
28 июля, 14:32Фото
Где смотреть Гран-при Венгрии-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
128 июля, 06:24
Пятый этап RDS Open пройдет в рамках фестиваля GARAGE FEST на «Игора Драйв»
22 июля, 10:55Фото
Дамир Идиятулин одержал абсолютную победу на четвертом этапе RDS GP
21 июля, 10:45Фото