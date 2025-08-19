Ландо Норрис: «В следующем сезоне отрывы между командами возрастут. Но это не значит, что гонки станут хуже»

Норрис не ждет ухудшения гонок при новом регламенте «Ф-1».

Пилот «Макларена » Ландо Норрис поделился ожиданиями от следующего сезона, когда чемпионат перейдет на новые правила и новые болиды.

По словам Норриса, несмотря на общее падение скоростей и спорное распределение мощности между ДВС и электрической составляющей новых моторов, сами гонки по зрелищности могут не пострадать.

«Болиды станут другими, и в какой-то мере это хорошо. Если говорить о «Формуле-1» как о вершине автоспорта, то я не думаю, что с точки зрения уровня конкуренции можно добиться чего-то большего, чем мы видим в последние годы.

Да, в следующем сезоне отрывы между командами вырастут. Но это не значит, что гонки от этого станут хуже. Мне кажется, есть много вещей, которые могут сделать сами гонки только лучше.

Лично мне не очень нравится лишь одно – увеличение искусственных факторов. Не хочется, чтобы гонки выглядели не настоящими, предсказуемыми. Вот это мне кажется неправильным.

Да, новые болиды станут еще медленнее в поворотах и так далее. Они уже не будут столь хороши с точки зрения времени прохождения круга. Они не будут казаться такими быстрыми, потому что к концу прямой они будут не разгоняться, а замедляться. Да, все будет выглядеть не настолько зрелищно. Но это можно расценить и как шаг в сторону возвращения к норме. И это в любом случае новый вызов для всех.

Как гонщикам, нам просто нужны машины, которыми мы сможем нормально управлять. Честно говоря, лично мне не нравится вся эта чушь с постоянным использованием DRS и так далее – я просто хочу управлять своим болидом. Переключать передачи – и все. Вот, что мне нравится – возможность атаковать, пытаться действовать на пределе возможностей», – рассказал Норрис.

