1

Хуан-Пабло Монтойя: «Двигатель «Ред Булл» может оказаться не так плох, как думают люди»

Монтойя оценил перспективы «Ред Булл» в 2026 году.

Бывший пилот «Формулы-1» Хуан-Пабло Монтойя считает, что у «Ред Булл» есть достаточно неплохие шансы сконструировать конкурентоспособный двигатель к следующему сезону – несмотря на то, что для «Ред Булл» это первый опыт разработки силовой установки в собственном моторном подразделении.

«В моторном подразделении у «Ред Булл» собраны хорошие специалисты. Вопрос лишь в том – удалось ли «Ред Булл» своевременно собрать эту группу, чтобы инженеры смогли, работая сообща, разработать двигатель?

Так что я думаю, что своим двигателем «Ред Булл» может преподнести сюрприз. И что их двигатель может оказаться не так плох, как думают люди.

«Ред Булл» набирали отличных специалистов отовсюду – из «Мерседеса», из «Феррари». Они обладают огромным количеством знаний и данных. Другое дело, на то, чтобы интегрировать всех этих людей в работу структуры «Ред Булл» требуется время.

Проблемой «Ред Булл» в преддверии следующего сезона является то, что раньше у них был Эдриан Ньюи, который принимал окончательное решение относительно того, какой должна получиться новая машина. Теперь же идеи высказывают все. И человек, который теперь является лидером технического подразделения [Пьер Ваше] – он совсем другой [в сравнении с Ньюи].

Проблема «Ред Булл» еще и в том, что за короткий период они потеряли Кристиана Хорнера, Эдриана Ньюи и Джонатана Уитли. Людей с лидерскими качествами. Так что «Рен Булл» может понадобиться 3-4 года, чтобы оправиться и вернуться к доминированию», – рассказал Монтойя.

Фильм про «Ф-1» – самый кассовый в спорте и в карьере Питта. Как он перевернул индустрию?

