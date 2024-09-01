Джордж Расселл: «Если у «Мерседеса» появится шанс против «Макларена» – постараемся им воспользоваться»
Расселл оценил перспективы команды на Гран-при Италии.
Пилот «Мерседеса» начнет предстоящую гонку с третьей позиции – позади двух болидов «Маклерена».
«Ландо в данный момент очень быстр. У «Макларена» сейчас самая быстрая машина, команда очень хорошо выступает. Но если у нас появится шанс – мы постараемся им воспользоваться.
Если же нам не удастся оказаться впереди «Макларена», у нас будет возможность побороться за место на подиуме.
Так же не совсем понятно, чего именно ждать от Макса Ферстаппена. Было странно видеть такие выступления «Ред Булл» в последних гонках. Конечно, никогда не следует желать плохого другим, но здорово, что сейчас сразу несколько команд могут бороться с «Ред Булл».
Еще одна неизвестная составляющая на гонку – это шины «хард». Потому что на тренировках их почти никто не использовал», – рассказал Расселл.
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