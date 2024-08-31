Зак Браун: «Макларен» предоставил Норрису и Пиастри быструю машину, а они сделали все остальное»

Браун остался доволен результатом квалификации в Монце.

Исполнительный директор «Макларена » отметил отличное выступление команды – завтрашнюю гонку Ландо Норрис и Оскар Пиастри начнут с первого ряда стартовой решетки:

«Потрясающее выступление Ландо и Оскара. Мы предоставили им быструю машину, а они сделали все остальное. Мы считали, что у нас и правда есть хороший шанс на поул, но с учетом такой плотности результатов первым могли оказаться пилоты нескольких команд. Думаю, в гонке нас ждет по-настоящему эпическая битва.

Ландо Норрис всегда был довольно спокойным и расслабленным парнем, но когда ты начинаешь выигрывать поулы и гонки, тебе с каждым разом становится все проще».

Также Браун высказался о том, будет ли «Макларен» использовать командную тактику и отдавать приоритет Норрису, учитывая текущее положение:

«Мы обсудим все с Андреа Стеллой. Мы ведем борьбу и в личном зачете, и в Кубке конструкторов – посмотрим, как все сложится. Расслабляться точно нельзя.

Оскар всегда был предельно откровенен – он с радостью поддержит команду. Как и Ландо – он тоже всегда рад поддерживать командные интересы. Так что мы все обсудим за закрытыми дверями и поделимся принятым решением, когда это будет сделано».

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