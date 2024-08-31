Ландо Норрис о поуле: «Больно это говорить, но у меня получился не самый лучший круг»
Норрис не совсем доволен своим кругом в Монце
Пилот «Макларена» считает, что, несмотря на поул позицию, ему будет нелегко выиграть Гран-при Италии.
«Взять очередной поул – это потрясающе. Удивительно, что при такой плотности нам удалось взять первое и второе место.
Мне больно это говорить, но у меня получился не самый лучший круг. Но я очень, очень рад.
Не жду легкой гонки. Есть несколько неизвестных касательно поведения шин и их износа. Но я с нетерпением жду старта», – высказался Норрис.
Гран-при Италии-2024. Норрис выиграл квалификацию, Пиастри – 2-й, Расселл – 3-й, Ферстаппен – 7-й
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Sky Sports
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