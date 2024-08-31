Андреа Кими Антонелли: «Хэмилтона невозможно заменить. Я просто следующий гонщик «Мерседеса»
Антонелли высказался о том, что займет кокпит Хэмилтона
Пилот «Формулы-2» Андреа Кими Антонелли не желает, чтобы его воспринимали как замену семикратного чемпиона «Формулы-1» Льюиса Хэмилтона.
В 2025 году Хэмилтон перейдет в «Феррари», Антонелли начнет выступать за «Мерседес».
«Невозможно заменить Льюиса Хэмилтона. Он является настолько огромной фигурой в сегодняшней «Формуле-1», достиг столь многого.
Я не хочу, чтобы на меня смотрели как на его замену. Я просто следующий гонщик «Мерседеса».
Он по-настоящему классный парень и поддерживал меня, чему я очень рад», – признался Кими перед Гран-при Италии.
Антонелли подписал контракт с «Мерседесом» и займет место Хэмилтона в 2025 году
Тото Вольфф: «Определился с Антонелли через 5 минут после сообщения о переходе Хэмилтона в «Феррари»
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Herald Series
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