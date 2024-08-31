Андреа Кими Антонелли: «Хэмилтона невозможно заменить. Я просто следующий гонщик «Мерседеса»

Антонелли высказался о том, что займет кокпит Хэмилтона

Пилот «Формулы-2» Андреа Кими Антонелли не желает, чтобы его воспринимали как замену семикратного чемпиона «Формулы-1» Льюиса Хэмилтона .

В 2025 году Хэмилтон перейдет в «Феррари», Антонелли начнет выступать за «Мерседес».

«Невозможно заменить Льюиса Хэмилтона. Он является настолько огромной фигурой в сегодняшней «Формуле-1», достиг столь многого.

Я не хочу, чтобы на меня смотрели как на его замену. Я просто следующий гонщик «Мерседеса».

Он по-настоящему классный парень и поддерживал меня, чему я очень рад», – признался Кими перед Гран-при Италии .

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